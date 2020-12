Prima tara din lume care incepe vaccinarea contra COVID-19. Campania debuteaza pe 8 decembrie

Potrivit DPA, prim-ministrul Boris Johnson a spus ca acest program reprezinta cea mai ampla campanie de vaccinare din istoria Marii Britanii.Aproximativ 800.000 de doze de vaccin sunt asteptate sa soseasca in aceasta tara saptamana viitoare, iar alte milioane de doze vor ajunge in Marea Britanie pana la sfarsitul anului 2020.Miercuri, compania germana BioNTech a anuntat ca vaccinul sau anti-COVID-19, creat in colaborare cu producatorul american de medicamente Pfizer, a fost aprobat pentru utilizare in regim de urgenta de catre Agentia de Reglementare a Medicamentelor si Asistentei Medicale (MHRA) din Marea Britanie.Vaccinul va fi administrat mai intai persoanelor care traiesc sau care lucreaza in aziluri, persoanelor de peste 80 de ani si personalului medical cu risc sporit de infectare.Vaccinul Pfizer/BioNTech va fi administrat prima data in 50 de "centre clinice" din intreaga tara, din cauza provocarilor generate de activitatile de logistica si de depozitare la temperaturi sub minus 70 de grade Celsius.Marea Britanie a fost prima tara care a aprobat vaccinul Pfizer/BioNTech, care este analizat in aceasta perioada si de agentiile cu rol de reglementare din Statele Unite si din Uniunea Europeana.Marea Britanie a fost deosebit de afectata de pandemia de COVID-19, inregistrand peste 60.000 de decese asociate noului coronavirus, potrivit statisticilor oficiale, insa multi specialisti considera ca numarul real al victimelor ar putea fi mult mai mare.Citeste si: Ambasadorul SUA, mesaj inainte de alegeri: "Perioada Renasterii in Romania este in floare"