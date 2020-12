Marea Britanie incepe in 8 decembrie campania de vaccinare anti-COVID-19. Reactia lui Matt Hancok, ministrul britanic al Sanatatii

Tara cea mai grav afectata din Europa de pandemie, cu peste 61.000 de morti , Marea Britanie este prima din lume care a autorizat folosirea vaccinului dezvoltat de Pfizer si BioNTech si va fi prima tara occidentala care va incepe campania de vaccinare.Ministrul Matt Hancock, care a numit recent prima zi de vaccinare drept "V-day" (Ziua Victoriei), a subliniat ca "saptamana care vine reprezinta un moment istoric"."Prima data vor avea prioritate cei mai vulnerabili si cei cu varsta peste 80 de ani, personalul din casele pentru varstnici", si cei din serviciul public de sanatate "vor fi printre primii care vor primi vaccinul", a declarat el intr-un comunicat.Personalul din sanatate "lucreaza tot weekendul pentru a pregati lansarea programului, primele vaccinari vor fi efectuate marti", a precizat NHS.Mai multe ''hub-uri'' vor fi instalate in 50 de spitale din Anglia, apoi 1.000 de centre de vaccinare vor fi organizate, potrivit Ministerului Sanatatii.Acest vaccin trebuie depozitat la o temperatura de -70 de grade Celsius, o provocare logistica, au subliniat autoritatile sanitare. Dozele trebuie transportate de o companie specializata, iar decongelarea lor dureaza mai multe ore.Marea Britanie a comandat 40 de milioane de doze din acest vaccin, cu care vor fi protejate 20 de milioane de persoane, doua infectii fiind necesare. 800.000 de doze sunt disponibile in prima faza in Marea Britanie.Potrivit unor publicatii britanice, regina Elizabeth a II-a, in varsta de 94 de ani, si sotul ei, printul Philip, 99 de ani, vor fi vaccinati in curand, Mail on Sunday afirmand ca acestia planuiesc sa anunte in mod publicimunizarea cu scopul de a "incuraja populatia sa se vaccineze", autoritatile temandu-se ca militantii anti-vaccin ar putea sa indemne populatia sa nu se vaccineze.In ciuda rapiditatii cu care autoritatea de reglementare britanica a autorizat vaccinul, directoarea executiva a institutiei, June Raine, a spus duminica, pentru BBC, ca "cele mai inalte standarde" internationale au fost aplicate.Pentru a evita orice complicatie legata de Brexit si de perioada de tranzitie care se incheie pe 31 decembrie, guvernul planuieste sa recurga la avioane militare pentru transport in caz de intarzieri la granita.