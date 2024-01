Marea Britanie inchide scolile, incepand de vineri. Peste 9 milioane de copii vor ramane acasa

Cele mai multe scoli din Regatul Unit se vor inchide, incepand de vineri dupa-amiaza, din cauza pandemiei de coronavirus.

Potrivit lui Gavin Williamson, secretar de stat in Ministerul britanic al Educatiei, vor mai ramane deschise doar anumite scoli. Adica acelea necesare pentru a se ocupa de copiii angajatilor din Sanatate sau din alte domenii in care trebuie asigurata continuitatea serviciului, in Marea Britanie.

"Situatia se complica. Si asa cum am mai spus, daca frecventarea scolilor pune probleme pentru copiii nostri, atunci vom lua masuri. Am ajuns in acel punct acum: luam masuri", a spus Gavin Williamson, citat de Reuters.

Decizia va avea, insa, un impact major. Marea Britanie este a 5-a economie a lumii. Iar succesul economic se bazeaza, printre altele, pe munca oamenilor. Acum, insa, odata cu inchiderea scolilor, 9 milioane de copii vor fi nevoiti sa ramana acasa. Si probabil ca un numar mare de parinti va trebui sa lucreze de la domiciliu sau sa gaseasca o alta solutie de a-si castiga traiul, pentru a putea avea grija, in acelasi timp, de copiii ramasi fara program scolar.

Intial, Guvernul lui Boris Johnson nu s-a aratat prea ingrjorat de pandemie. Si a transmis ca nu va urma exemplul unor state ca Italia si Franta si nu va inchide scolile, din cauza ca o astfel de masura n-ar impiedica pandemia sa se extinda.

Se pare, insa, ca pana la urma decidentii din Downing Street s-au razgandit.

In prealabil, Scotia a anuntat, de asemenea, ca va inchide scolile incepand tot de vineri si ca nu promite sa le redeschida pana la vara.

