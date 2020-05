Marea Britanie institutie carantina pentru straini. Franta regreta decizia, dar va face la fel

Ziare.

Sunt prevazute unele exceptii, printre care se numara soferii mijloacelor de transport marfa, alti operatori ai transporturilor internationale de marfuri, cadrele medicale, persoanele venite din Irlanda si lucratorii agricoli sezonieri.Decizia a nemultumit Franta."Luam nota de decizia guvernului britanic si regretam aceasta decizie", a reactionat vineri ministrul de Interne francez, in timp ce Regatul Unit a anuntat ca va impune o carantina obligatorie la domiciliu de 14 zile pentru persoanele care sosesc din strainatate, relateaza AFP."Franta este gata sa puna in aplicare o masura de reciprocitate imediat ce sistemul va intra efectiv in vigoare de partea britanica", a adaugat Place Beauvau.