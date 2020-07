Marea Britanie introduce noi restrictii, din cauza numarului mare de infectari cu COVID-19. Mastile devin obligatorii in multe spatii inchise

In acest context, premierul Boris Johnson a anuntat extinderea obligatiilor privind purtarea mastii in spatii publice inchise, adaugand cinematografele, muzeele si lacasurile de cult. Intr-o conferinta de presa, vineri dupa-amiaza, premierul a spus ca reglementarile vor fi extinse incepand de sambata 8 august."De asemenea, vom extinde obligatia de a purta masca si la alte spatii inchise in care este posibil sa se intre in contact cu persoane pe care nu le intalnesti in mod normal, cum ar fi muzeele, galeriile de arta, cinematografele si lacasurile de cult. In aceasta etapa, nu schimbam regulile privind contactul social la nivel national. Nu vreau sa le spun oamenilor sa petreaca mai putin timp cu prietenii. Dar daca nu respecta regulile, am putea fi nevoiti sa mergem mai departe", a spus Johnson, citat de independent.co.uk El a adaugat: "In urma cu doua saptamani, am spus ca vom spera pentru cel mai bun, dar planificam pentru cel mai rau. Si, desigur, vom continua sa speram pentru cel mai bun. Calea de a ajunge acolo si de a obtine acel rezultat optim este daca vom urma cu totii reguli, spalati-va mainile, acoperiti-ne fetele, pastrati-ne distanta - si faceti un test daca avem simptome, astfel incat testul NHS si urmele sa poata tine virusul sub control.Incepand cu 24 iulie, Guvernul de la Londra a impus purtarea mastilor in magazine, supermarketuri si restaurante, dar si in transportul public.