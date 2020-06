Marea Britanie: Ministrul Sanatatii Matt Hancock va prezenta saptamana viitoare programul de relaxare

Ziare.

com

Planul de iesire din izolare ar putea cuprinde o relaxare a masurii de distantare sociala la doi metri, care ar permite intreprinderilor sa-si redeschida portile la inceputul lunii iulie.Numerosi angajatori, in principal in sectoarele hotelier si de divertisment, au indicat ca le-ar fi imposibil sa-si reia activitatile daca aceasta masura de distantare este mentinuta."In cursul saptamanii vom anunta detalii mai ample despre masurile pe care le putem lua pentru a renunta la unele masuri restrictive la inceputul lunii iulie si in special la 4 iulie", a declarat Matt Hancock la BBC.Intrebat despre ridicarea masurii de distantare la doi metri, ministrul sanatatii a raspuns: "Sper mult sa putem sa o facem".El a adaugat ca vor exista masuri de relaxare pentru a permite indivizilor sa fie la mai putin de doi metri unul de altul, limitand totusi riscul de propagare a COVID-19 si ca vor fi date precizari intreprinderilor, a mai precizat Agerpres.Hancock a anuntat de asemenea ca oamenii ar putea sa-si comunice coordonatele inainte de a se duce intr-un bar sau intr-un restaurant. "Eu nu as exclude desigur aceasta posibilitate", a mai spus el.