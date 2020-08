Marea Britanie preconizeaza testarea extinsa si periodica a populatiei. Sunt in lucru teste mai rapide si independente de prelucrarea in laborator

Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a declarat miercuri ca sunt in faza experimentala o serie de teste noi, mai rapide, care pot da imediat rezultatul daca o persoana este sau nu infectata. El si-a exprimat speranta ca spre sfarsitul anului in curs aceste noi teste vor putea fi folosite, relateaza Reuters."Testarea in masa devine o norma, oamenii trebuie sa fie testati periodic, pentru a ne permite sa redam unele libertati. In acest sens, guvernul are in lucru un proiect urias", a spus Hancock, la postul BBC.El a precizat ca laboratoarele de cercetare de la Porton Down fac probe pentru noi teste de saliva, care nu au nevoie de o examinare intr-un laborator specializat pentru aflarea rezultatului."Apar noi tehnologii pe care le cumparam si le testam. Pana la sfarsitul anului, cu siguranta vom dispune de ele", a asigurat oficialul britanic.Capacitatea de testare prin teste moleculare PCR a Marii Britanii este in prezent de peste 335.000 de teste pe zi, dar aceasta capacitate nu este folosita deplin, in luna august fiind efectuate zilnic intre 150.000 si 190.000 de teste.