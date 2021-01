Marea Britanie, prima tara din lume care incepe vaccinarea anti-COVID cu serul dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford

'I'm so pleased to be getting the COVID vaccine today and really proud it is one that was invented in Oxford.'



Un barbat in varsta de 82 de ani este prima persoana din Marea Britanie care a primit vaccinul Oxford-AstraZeneca de cand a fost aprobata utilizarea serului. Este vorba despre Brian Pinker, un pacient internat la Spitalul Churchill pentru dializa. El a fost vaccinat luni dimineata, relateaza B1 TV. Dupa ce i-a fost administrat vaccinul, barbatul a declarat ca abia asteapta sa petreaca alaturi de sotie aniversarea celor 48 de ani de casnicie, in luna februarie, noteaza Sky News. Al doilea britanic vaccinat cu serul produs de AstraZeneca este Trevor Cowlett, un profesor de muzica in varsta de 88 de ani.Deja, in Regatul Unit sunt disponible 530.000 de doze din vaccinul AstraZeneca, iar administrarea lor va demara, luni, in sase spitale din Anglia. Pe parcursul zilelor urmatoare, programul va fi extins si in alte centre de vaccinare din Regat, planul Guvernului de la Londra fiind acela de a vaccina zeci de milioane de persoane in urmatoarele luni. Pana acum, Regatul Unit a comandat 100 de milioane de doze din vaccinul AstraZeneca, cu care vor fi imunzati 50 de milioane de oameni."Acesta este un moment crucial in lupta noastra impotriva acestui virus ingrozitor si sper ca va oferi tuturor sperante ca sfarsitul acestei pandemii se poate intrezari", a declarat ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock.Pe 8 decembrie, Regatul Unit a devenit prima tara care a inceput administrarea vaccinului anti-COVID produs de Pfizer si BioNTech, ser ce trebuie pastrat la temperaturi extrem de scazute. Aproximativ un milion de persoane au fost vaccinate de atunci pe teritoriul britanic.Pe de alta parte, vaccinul dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford are avantajul ca poate fi stocat la temperatura frigiderului, fiind astfel mai usor de transportat. Totodata, acest vaccin este mai ieftin decat cel al Pfizer/BioNTech.Vaccinul AstraZeneca a mai fost aprobat in Argentina, India si El Salvador, tari care nu au inceput insa si administrarea serului.Agentia Europeana a Medicamentului a transmis recent ca sunt putine sanse ca acest vaccin sa fie autorizat in Uniunea Europeana in luna ianuarie.