Profesor universitar: "Este necesar sa vaccinam doua milioane de oameni saptamanal din Marea Britanie pentru a evita valul 3"

Peste 71.000 de morti din cauza covid-19 au fost inregistrate in Marea Britanie, unde peste 2,3 milioane de persoane au fost contaminate cu noul coronavirus , potrivit unui ultim bilant intocmit de Reuters pe baza datelor oficiale."Scenariul interventiei celei mai stricte, prin masuri de izolare in intreaga Anglie, inchiderea scolilor in ianuarie si vaccinarea a doua milioane de persoane pe saptamana este singurul scenariu care estimam ca poate scadea varful de sarcina la unitatile de terapie intensiva sub nivelul din primul val", conchide LSHTM."In lipsa unei desfasurari importante a vaccinului, cazurile (de contaminare), spitalizarile si internarile la terapie intensiva le-ar putea depasi, in 2021, pe cele din 2020", conchide universitatea, care nu au fost inca revizuite de colegi.Marea Britanie si-a lansat prima in Occident campania de vaccinare impotriva covid-19 cu vaccinul aliantei americano-germane Pfizer/BioNTech.Regatul Unit a inregistrat luni un nou "record" de contaminari cu noul coronavirus - 41.385 de cazuri - si citeaza rapiditatea raspandirii unei noi variante a SARS-CoV-2 si sarbatorile din weekend drept cauze ale acestei cresteri.Autoritatile sanitare britanice au anuntat luni 357 de morti din cauza covid-19.