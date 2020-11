Marea Britanie va aproba saptamana viitoare vaccinul pentru Covid-19 dezvoltat de Pfizer si BioNTech. Cand vor incepe livrarile

Compania aeriana americana United Airlines ar urma sa distribuie vaccinuri Pfizer impotriva Covid-19, dezvaluie WSJCITESTE SI Compania aeriana americana United Airlines ar urma sa distribuie vaccinuri Pfizer impotriva Covid-19, dezvaluie WSJPrimele imunizari cu vaccinul creat de Pfizer si BioNTech vor avea loc incepand cu 7 decembrie, a mai scris Financial Times, citand surse.Tot sambata, premierul Boris Johnson l-a numit pe Nadhim Zahawi, in prezent viceministru pentru afaceri, drept ministru responsabil cu distribuirea vaccinurilor pentru Covid-19.Marea Britanie a anuntat, pe 20 noiembrie, ca a solicitat oficial autoritatii sale de reglementare medicala, Agentia de reglementare a medicamentelor si produselor medicale (MHRA), sa evalueze adecvarea vaccinului Pfizer-BioNTech pentru Covid-19, acesta fiind primul pas pentru distribuirea acestuia in afara Statelor Unite.Marea Britanie a comandat 40 de milioane de doze din acest vaccin, care s-a dovedit a avea o eficacitate de 95% in prevenirea raspandirii virusului care a ucis peste 1,4 milioane de oameni din intreaga lume si a devastat economia globala.Guvernul a cerut vineri autoritatii de reglementare sa evalueze vaccinul pentru Covid-19 al AstraZeneca, pentru o posibila autorizare.Executivul de la Londra a contractat 100 de milioane de doze de vaccin dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford si a vizat ca acesta sa fie distribuit inainte de Craciun.CITESTE SI: