Marea Britanie va aproba vaccinul contra COVID-19 dezvoltat de Oxford/AstraZeneca. Anuntul ar putea fi facut chiar marti, 29 decembrie

Vaccinul Oxford este mai ieftin si mai usor de depozitat, astfel ca oamenii vor putea fi vaccinati mai repede. Vaccinul Pfizer, care a fost deja aprobat, trebuie pastrat la o temperatura de minus 70 de grade Celsius si poate fi mutat de maxim patru ori inainte de a fi utilizat.Peste 600.000 de persoane au fost deja vaccinate in Marea Britanie, iar aprobarea celui de-al doilea vaccin este necesara pentru vaccinarea intregului segment de populatie vulnerabila pana in primavara.Anuntul aprobarii vaccinului ar putea fi facut chiar marti, 29 decembrie."Autoritatea de reglementare a medicamentelor revizuieste datele finale din studiile clinice de faza 3 de la Universitatea din Oxford/AstraZeneca pentru a determina daca vaccinul indeplineste standardele stricte de calitate, siguranta si eficacitate", au declarat reprezentantii departamentului pentru sanatate.Oamenii de stiinta au criticat Oxford si AstraZeneca pentru modul in care au dezvaluit date referitoare la studiile vaccinului, acuzandu-i ca omit detalii importante.Intr-un grup de studiu care a primit o jumatate de doza, urmata de o doza completa, eficacitatea vaccinului a fost de pana la 90%. In alt grup, care a primit doua doze complete, eficacitatea a fost de 62%.Moncef Slaoui, seful programului guvernului SUA pentru dezvoltarea vaccinului, a declarat ca diferenta in cifrele de eficacitate poate sa nu fie semnificativa statistic.Autoritatile de reglementare din SUA si UE au declarat ca orice vaccin cu o eficacitate mai mare de 50% este probabil sa primeasca aprobare, insa, avand in vedere concurentii cu rate mai mari de 90%, exista temeri ca eficacitatea mai mica ar putea descuraja scepticii vaccinului de la imunizare.Tony Blair, fostul prim-ministru britanic, a sustinut ca chiar si prima doza ar "oferi o imunitate substantiala, cu eficacitate deplina cu o a doua doza doua-trei luni mai tarziu, mai mult decat se credea initial".Pascal Soriot, directorul executiv al AstraZeneca, a declarat ca noile date afirma ca vaccinul lor este la fel de eficient ca si punctiile BioNTech/Pfizer."Credem ca am descoperit formula castigatoare si cum sa obtinem eficacitatea care, dupa doua doze, este acolo sus cu toti ceilalti", a spus el pentru Sunday Times.