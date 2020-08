Secretar de stat: "Cele 250.000 de tablete pentru elevi nu vor ajunge in scoli pana pe 10 septembrie, asa cum si-a propus Guvernul"

Prezent la conferinta online "Romania digitala - evolutia comunicatiilor in mediul rural in ultimii 20 de ani", organizata de publicatia Financial Intelligence, Marian Murgulet a spus ca "adaptarea la conditiile din noua normalitate impune schimbarea paradigmei educationale, prin tehnologie"."Desi au fost facute peste 100 de modificari la Legea educatiei din anul 1990 pana in prezent, cu scopul evident de a imbunatati calitatea educatiei, rezultatele au continuat sa scada. Exista o lipsa a competentelor de baza in randul absolventilor. Aproximativ 40% dintre elevii cu varsta de 15 ani au rezultate sub nivelul doi la PISA, ceea ce corespunde analfabetismului functional. Si vorbim de elevi de 15 ani, fara a-i lua in calcul pe cei care au abandonat scoala inainte de aceasta varsta. Adaptarea la conditiile din noua normalitate impune schimbarea paradigmei educationale prin tehnologie", a spus Murgulet.El a identificat trei paliere necesare in sistemul educational de acum inainte: pilonul tehnologiei, pentru sustinerea cursurilor online; trainingul pentru profesori, poate cel mai dificil si complet; si al treilea pilon - legat de faptul ca scoala inseamna dobandirea de cunostinte, prin expunerea la diferite experiente, noteaza Financial Intelligence "Datele primite acum cateva zile de colegii de la Ministerul Educatiei arata ca, d. Una dintre solutii este achizitia de tablete cu conectivitate pentru 24 de luni. Stiti ca exista o procedura pentru achizitia a 250.000 de tablete in curs de evaluare. Din perspectiva mea, nu cred ca ONAC (Oficiul National pentru Achizitii Centralizate) a gestionat procedura de achizitie (in derulare) prea eficient, insa ma bazez ca, impreuna cu colegii de la ANAP (Agentia Nationala pentru Achizitii Publice) si de la Ministerul Educatiei vom corecta aceasta situatie", a aratat oficialul guvernamental.. Experienta mea de peste 11 ani in piata de IT&C ma indreptateste sa afirm ca, asa cum arata aceasta achizitie in acest moment, nu vom avea tabletele pe 10 septembrie, asa cum Guvernul si-a propus", a sustinut secretarul de stat.In opinia sa, elevii si studentii se vor acomoda foarte repede cu scoala online, pentru ca sunt deja obisnuiti cu tehnologia."Totusi, ar trebui sa fie facute cursuri de competente digitale si nu doar pentru copiii din mediul rural, ci si pentru cei din mediul urban, pentru ca. De multe ori se face aceasta confuzie si nu este cel mai bun lucru", a adaugat Murgulet.Prezent la acelasi eveniment , Jean Badea, consilier in Ministerul Educatiei, a afirmat ca el ramane optimist cu privire la licitatia de achizitie a celor 250.000 de tablete si spera ca macar o parte dintre ele sa ajunga in scoli pe 10 septembrie.