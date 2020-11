Mesajul marilor retele comerciale din Romania: "Magazinele vor ramane bine aprovizionate. Nu exista motive ca populatia sa faca stocuri"

In acest context, reprezentantii marilor magazine anunta ca au stocuri suficiente si ca nu este necesar ca populatia sa cumpere cantitati mai mari de produse."Magazinele membrilor Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) sunt pregatite - atat la raft, cat si in depozite, cu stocuri de alimente si produse de igiena si sanitare, chiar si in conditiile in care este posibil ca in acest sfarsit de saptamana sa se inregistreze o usoara crestere a cererii si numarului de consumatori", arata un comunicat de presa.AMRCR ii asigura pe toti care sunt clienti ai magazinelor membrilor asociatiei ca la nivelul acestora sunt luate toate masurile sanitare necesare, iar personalul este organizat pentru a asigura functionarea normala in intervalul stabilit prin reglementarile legale."Va informam ca au fost revazute procedurile de transport si aprovizionare, se analizeaza oportunitati suplimentare pentru produsele si producatorii locali, precum si solutiile de personal in contextul noilor limitari preconizate a intra in vigoare la inceputul saptamanii viitoare", arata asociatia.AMRCR face un apel catre toti consumatorii sa tina seama de conditiile privind autoprotectia (purtarea mastii, pastrarea distantei de siguranta etc.) si sa respecte indicatiile personalului de paza si ordine in ceea ce priveste accesul in magazine."Totodata, ii asiguram pe toti clientii ca magazinele vor ramane functionale, bine aprovizionate si nu exista motive pentru a lua in calcul constituirea unor stocuri personale suplimentare. AMRCR este in contact si coordonare permanenta cu autoritatile centrale pentru orice chestiune legata de buna functionare a magazinelor si respectarea tuturor reglementarilor in vigoare", mentioneaza AMRCR.Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania a fost infiintata in anul 2003 si grupeaza urmatoarele 21 companii din retailul alimentar si nealimentar din Romania: Artima, Auchan , Brico Depot, Carrefour , Columbus, Cora, DM Drogerie Markt, Decathlon, Dedeman, Flanco , Hornbach, Ikea , Jumbo, Lidl, Kaufland, Mega Image, Metro Cash & Carry, Mobexpert , Penny Market, Profi, Selgros.AMRCR este membra a Confederatiei Patronale "Concordia" si a organizatiei EuroCommerce.Citeste si: