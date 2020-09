Institutul Marius Nasta ramane fara 30 de cadre medicale. Manager: "Este extrem de dificil de acoperit graficul pe ATI"

"In perioada starii de urgenta am facut contracte pe sase luni, asa ca, in acest moment, aceste contracte expira pentru 30 de persoane. (...) Am scos posturile, dar perioada de angajare este de o luna, cu posibilitatea de prelungire pe perioada starii de alerta. Aceste posturi nu sunt deloc atractive. (...)Este extrem de dificil de acoperit graficul pe ATI ", a declarat Beatrice Mahler la Digi 24 Managerul a mai adaugat ca tot mai multi pacienti dezvolta forme severe ale bolii si se recupereaza foarte lent.