Marocanii care au fugit dintr-un centru de carantina din Arad, prinsi dupa 3 zile

Potrivit reprezentantilor Prefecturii Arad, in urma a trei zile de cautari, in care au fost implicate mai multe forte de ordine, cei patru cetateni marocani disparuti de la un centru de carantina din judetul Arad au fost cu totii depistati."Inca din primul moment in care s-a constatat lipsa acestora, jandarmii au plecat in cautarea lor, unul dintre barbati fiind depistat dupa doar cateva ore, de catre acestia. Astazi, in jurul orei 14:00, ceilalti trei cetateni marocani, au fost depistati de catre jandarmi , la o distanta de aproximativ 60 de km de centrul in care erau cazati, intr-o zona impadurita din apropierea localitatii Patars, la limita cu judetul Timis", se arata in comunicat de presa, de miercuri.Barbatii au fost condusi la cel mai apropiat centru de carantina din judetul Arad, unde vor fi cazati pentru urmatoarele 14 zile, cu suportarea cheltuielilor de carantinare.De asemenea, jandarmii au intocmit si pe numele celor trei barbati, acte de sesizare necesare organelor de urmarire penala, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor.Dupa expirarea termenului de 14 zile de carantina, cei patru cetateni marocani vor fi institutionalizati intr-un centru de custodie publica a cetatenilor straini. Conform Prefecturii Arad, disparitia celor 4 cetateni marocani a fost constatata luni dimineata.