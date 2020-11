Marturia cutremuratoare a directorului Filarmonicii Timisoara, vindecat de COVID: "In salonul ATI e greu, sunt urlete, foarte multi au dureri foarte mari"

A slabit 10 kilograme in 10 zile

Ioan Garboni a supravietuit, dar COVID-19 a lasat urme adanci. A pierdut 10 kilograme in 10 zile de boala, iar recuperarea se anunta lunga si dificila.In 13 octombrie, directorul Filarmonicii din Timisoara era luat cu targa si transportat intr-o alta sectie a Spitalului "Victor Babes" pentru investigatii suplimentare. Acum, la aproape o luna de la acel moment, s-a vindecat de Covid-19, dar isi aminteste cu durere in suflet intreaga experienta, potrivit Digi 24. "In spital am stat 10 zile, din care 5 zile la ATI. La ATI am gasit niste oameni, niste eroi de-a dreptul, va spun, oameni care umbla in combinezoane cate 12 ore, cu pampers pe ei, sunt absolut formidabili," povesteste Ioan Garboni, managerul filarmonicii "Banatul" din Timisoara.A fost constient in fiecare moment la terapie intensiva si, fara sa vrea, a fost si martorul momentelor tragice care se petrec acolo."Cred ca povestea cu ATI-ul este mai mult o experienta personala, fiindca esti foarte aproape de norisori si de Doamne-Doamne. In salonul in care am stat eu mai era o doamna in varsta intr-o stare foarte grava. Am inteles ca doamna respectiva nici n-a supravietuit dupa ce am plecat eu de acolo, a fost intubata si dupa cateva zile nu a mai rezistat. E greu, pentru ca sunt urlete, foarte multi au dureri foarte mari", spune directorul filarmonicii, la postul de televiziune vitat.Covid-19 si-a pus amprenta si asupra starii sale generale de sanatate. Managerul filarmonicii a slabit 10 kilograme in doar 10 zile si in continuare este sleit de puteri."Dupa o luna de spitalizare si de stat acasa si de recuperare, va spun ca sunt foarte obosit, sunt vlaguit, am inteles de la multa lume ca este nevoie de doua luni ca sa te recuperezi. Urci scarile si gafai, nu e numai o problema de varsta", arata Ioan Garboni.Dupa tot ce a trait, managerul Filamonicii din Timisoara tine sa transmita un mesaj despre cei din linia intai: "Personalul care lucreaza in spitale , desi este insuficient, eu am fost impresionat de daruirea lor si de modul foarte profesionist in care se ocupa de fiecare pacient. Nu stiu de ce acum sunt atacuri asupra lor, mi se par nedrepte, sa stiti ca totusi de 7 luni stau imbracati in combinezoane si le e foarte greu, foarte greu", spune Ioan Garboni.