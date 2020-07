Marturia unei femei confirmata cu COVID-19. Povestea crancena care a urmat diagnosticarii si refuzului spitalizarii: "Inca ma zbat sa fac lumina"

Femeia povesteste intr-o postare pe retelele de socializare despre interactiunea cu Directia de Sanatate Publica Timis, Serviciul de Ambulanta, medicul de familie. Desi obligativitatea de a prezenta cardul de sanatate este suspendata pana pe 30 septembrie, femeii i s-a cerut de catre medicul de familie sa prezinte cardul. Ea precizat ca nu a dat numele celor implicati in toata povestea deoarece intentia postarii este de a ridica problemele de sistem in chestiunea diagonosticarii cu COVID-19 si a autoizolarii la domiciliu."Sunt foarte suparata si nu pentru faptul ca am fost confirmata cu COVID ci pentru toata procedura prin care trebuie sa trec.(inca ma zbat sa fac lumina)Am fost testata pe 22 iulie din proprie initiativa, la o clinica privata, doar pentru ca am avut usoare simptome de viroza si eu si sotul si stiam ca la el la lucru au fost mai multi confirmati.Rezultatul l-am primit Duminica dimineata. De aici ce e de zis face parte din categoria " Traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul"- o comedie neagra tragico-dramatica.Ok povestea mea cat mai pe scurt pot:Primul telefon dat la aflarea rezultatului a fost catre medicul de familie care m-a directionat spre serviciul de ambulanta 112 desi am specificat ca noi ne simtim bine acum (am avut simptome usoare cu cateva zile inainte: oboseala, lipsa gust/miros care au disparut cam in 4 zile)Cei de la ambulanta mi-au zis ca nu pot sa ma ajute decat daca ma simt rau si doresc internare apoi doamna m-a indrumat sa-mi sun medicul de familie pentru ca el ar trebui sa anunte DSP ul.I-am spus ca deja l-am sunat si sfatul ei a fost sa anunt eu personal DSP.Urmatorul apel a fost un exercitiu de rabdare (DSP). Doamna de acolo transmitea unei colege ce-i spuneam eu intreband-o ce sa faca daca sa ma creada sau nu ca am covid. O auzeam si pe cealalta doamne care se intreba " da de ce zice ea ca are covid? De unde stie?" Apoi am fost pasata acelei doamne careia i-am detaliat din nou povestea mea cu rabdare. M-a rugat sa sun luni ca azi e Duminica, ele sunt singure si nu au parola de la calculator....Buuuun urmatorul telefon la ISU. Aici o alta doamna suparata, probabil ca o deranjez duminica " ce doriti? Si ce sa va fac eu? Ce trebuie sa fac eu?"I-am explicat ca sun de dimineata si nimeni nu ma ajuta cu nimic si daca poate macar sa ma inregistreze ca si caz confirmat. Mi-a luat datele si mi-a zis ca pentru alte informatii sa sun la DSP Timis si sa le si scriu lor.Intre timp am fost sunata de doamna de pe salvare (foarte draguta) care mi-a zis ca o sa trimita totusi un echipaj intr-o ora sau doua sa se asigure ca suntem ok.Am trimis mail cu datele mele si ale sotului meu (si el confirmat) pe adresa dsp timis (epidemiologie@dsptimis.com) pentru ca la numarul indicat de ISU nu a raspuns nimeni.Echipajul care a venit ne-a luat temperatura, ne-a masurat gradul de oxigenare si ne-a intrebat de simptome si pt ca nu era cazul de internare am semnat ca refuzam si ca ramanem in carantina la domiciliu.Astazi am fost sunati de cineva de la DSP Timis in baza mailului trimis de mine. Ni s-au pus diverse intrebari apoi am intrebat si eu care este procedura.Aparent pentru ca am refuzat spitalizarea suntem din nou pe cont propriu. Urmatoarele teste nu ne sunt asigurate si trebuie facute tot in privat. Problema e alta cum doamne iarta-ma sa iesim din casa sa ne testam???!!Doamna m-a asigurat ca dpdv legal dupa 14 zile pot iesi fara probleme din casa si ma pot testa. Eu stiu persoane care si dupa 14 zile au rezultatul tot pozitiv...O alta problema intampinata tot azi a fost cu medicul de familie care mi-a cerut cardul de sanatate ca sa poate inregistra concediul medical.I-am explicat frumos si i-am trimis si legea actuala care prevede neobligativitatea prezentarii cardului pana pe 30 septembrie (o sa pun link poate aveti si voi nevoie)Cu toate astea a insistat sa trimit cardurile prin cineva.Am sunat atunci la relatii cu publicul la institutia de sanatate de care apartinem sa intreb ce pot face in situatia data.Norocul meu a fost ca acolo am dat peste un consilier juridic care m-a asigurat ca o sa contacteze medicul.Dupa o ora doamna m-a sunat si mi-a zis ca a rezolvat cu medicul dar in acelasi timp si medicul m-a asigurat printr-un mesaj ca "a rezolvat" cu mine si mi-a " multumit" ca i-am facut sesizare dupa care nu mi-a mai raspuns nici la telefon nici la mesaj.Sunt bulversata, socata si dezgustata si NU NU pentru ca am luat virusul ci pentru ceea ce urmeaza dupa ce iei virusul.Multumesc celor care au avut rabdare sa citeasca si poate sa dea un share.Pentru ca am inceput sa scriu mesajul de la ora 13:00 pun si un update cu informatiile ce au venit dupaUpdate!1. Medicul de familie i-a raspuns sotului meu dar i-a reprosat gestul meu considerandu-l urat si necorespunzator.2. Am fost resunata la ora 16:30 de un domn de la DSP care mi-a explicat ca retestarea nu se face pe cont propriu cum mi s-a zis initial. Procedura este sa suni la 112 si sa soliciti retestarea acasa. Un echipaj va veni sa iti ia probe nicidecum nu iesi tu pe cont propriu sa te testezi.Inteleg ca suntem intr-o situatie de criza nemaintalnita, ca suntem cu totii stresati si obositi dar haideti sa nu ne facem viata mai grea unii altora.Nu am dat numele persoanelor tocmai din acest principiu. Intentia mea e sa subliniez ca inca suntem dezinformati si noi si oamenii care ar trebuii sa ne informeze si ca trebuie sa contribuim cu totii sa punem pe picioare un sistem eficient spre folosul nostru al tuturor pana la urma