Marturia unei paciente cu COVID-19: "E frustant si trist sa fii internat cu toata familia, iar unii sa spuna ca virusul nu exista"

Anca Silaghi Keresztes are 37 de ani si este din Zalau. De cateva zile, de cand a fost diagnosticata cu COVID-19, ea este internata la Spitalul Orasenesc din Simleu Silvaniei, pentru ca la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau nu mai sunt locuri pentru pacientii infectati cu coronavirus, titreaza Adevarul Intr-o postare pe retelele de socializare, Anca scrie ca ar fi contractat virusul de la fratele ei, care a facut o forma usoara de boala. Primele simptome le-a avut in 17 august."Am inceput cu dureri de gat, cap, ochi, frisoane puternice, oboseala, ameteli. Am avut temperatura 37,6 si nu am mai simtit deloc gustul si mirosul, timp de sapte zile. Mi s-au decolorat puternic si buzele - am citit ca este un simptom specific care apare mai rar", povesteste femeia.In ziua in care fratele ei a fost diagnosticat, Anca a sunat la medicul de familie, care i-a recomandat sa ia legatura cu Directa de Sanatate Publica. De aici, i s-a spus sa sune la 112, dupa care a fost preluata de o ambulanta si transportata la SJU Zalau.A fost nevoita sa astepte o jumatate de ora in salvare si, pentru ca la unitatea medicala din Zalau nu mai erau locuri, a fost transferata la Spitalul din Simleu Silvaniei."Mi s-au facut analize de sange si raze la plamani, plus testul COVID-19 care a venit pozitiv a doua zi. Mi s-a descoperit o inflamatie foarte puternica si o pata pe plamani, care practic a pus diagnosticul inainte sa vina rezultatul oficial. Nu, nu era o pata veche de la tigari, era una foarte recenta. Din acest motiv este foarte importanta testarea. Virusul ataca organele, in special plamanii, si nu simti durere, deci nu stii ca poti face complicatii", explica ea.Anca Silaghi precizeaza ca dupa primele doua zile care au fost mai grele, avand in vedere durerile pe care le resimtea, simptomele s-au atenuat, pastrandu-se, insa, lipsa gustului si a mirosului. Tratamentul a constat intr-un "cocktail de antibiotice, antivirale puternice si anticoagulante", pentru 10 zile, atat injectabil, cat si pe cale orala.. Tratamentul nu este identic pentru toata lumea. Din familia mea, suntem cinci in spital cu tratamente diferite", adauga Anca.Desi in spital nu a avut parte de cele mai bune conditii, personalul medical a compensat toate aceste minusuri."Personalul medical a fost incredibil de dragut, uman, saritor si profesionist. Nota 10 cu steluta si cu inca o steluta. Efortul pe care-l fac si atentia la detalii, plus respectarea protocoalelor la perfectie m-au linistit si le multumesc din suflet. Nimeni nu a intrat la noi decat echipat din cap pana in picioare, cu doua masti, doua perechi de manusi, viziera, gluga etc. Fix cum se vede la televizor".Marturiseste ca a fost frustrant sa vada ca multi oameni inca pun la indoiala existenta acestui virus.. Nu pot sublinia suficient cat de frustranta si trista a fost situatia asta. Virusul exista, nu-i gluma, nu-i teoria conspiratiei, sunt zile intregi de tratamente, investigatii si eforturi din partea personalului medical de care nu ne putem bate joc. Mai mult decat sa ma imbolnavesc nu stiu cum as putea demonstra ca virusul chiar exista si nu-i gluma".Concluzionand, pacienta scrie: "In ansamblu, experienta nu a fost atat de rea. Facand o forma usoara, o duc bine. Trecand peste starile de anxietate de la inceput, de grija sa nu se mai imbolnaveasca altii si de vinovatie ca, uite,, sper sa ma vindec si eu, si familia mea, cat mai rapid. Tin sa subliniez ca experienta mea este una personala, nu inseamna ca oricine va pati la fel daca se va imbolnavi. Totusi, eu cred ca exista speranta si vom trece cu bine peste pandemie si majoritatea fara complicatii. Inca sunt in spital, sper sa ma lase acasa la sfarsitul saptamanii".https://www.facebook.com/anca.keresztes/posts/3336029043086610Anca are acum sase zile de la diagnosticare si asteapta cu nerabdare si cu speranta ziua cu numarul 10, cand va fi retestata.