Marturia unui pacient dupa 18 zile de la infectarea cu virusul SARS-CoV-2: "Covidul este cea mai parsiva boala pe care am intalnit-o"

Dupa 18 zile de la infectarea cu virusul SARS-CoV-2, Cornel Pavel Davarsan spune ca inca nu poate vorbi, dar poate sa scrie cat de cat coerent, astfel ca a ales sa impartaseasca gandurile sale din aceasta experienta prin care inca trece. El este internat la Spitalul "Matei Bals" din Capitala.Davarsan spune ca, daca inca mai traieste, inseamna ca asa a hotaral EL. Medicii l-au stabilizat abia dupa cateva ore. "Ii multumesc si ma smeresc. Cand am crezut ca e posibil sa fie altul planul, m-am supus fara murmur si fara regret, tot prin puterea Lui, cu rugamintea sa aiba grija de cei dragi ai mei! Diavolul vine si zice: "Tocmai tu?". "Tocmai tie sa ti se intampla, care predici, faci emisiuni etc..?". Am zambit si i-am spus ca a gresit adresa, sunt mult mai mic decat Ioan Botezatorul care, in marele plan a trebuit sa plece. Furtuna perfecta era peste mine: febra, frison, tuse, sufocare, m-au stabilizat abia dupa cateva ore, cu oxigen si cocteiluri cu perfuzii, dar am fost stabilizat! Asa ca, ma smeresc si accept, indiferent ce ar fi!"Darvasan spune ca nu-si doreste prieteni carora sa le justifice ca a trecut pe langa moarte si sa le explice ca nu a primit bani de la Guvern ca sa spuna ca s-a imbolnavit. "E vorba despre afectarea organismului in ansamblu, o sa revin vreodata cu detalii, incredibile, vulnerabilitati pe care le-am avut in urma cu 30 de ani si la care a umblat cu dureri si fiecare particica din corp este afectata, inima, plamani, creier, si, pe cand zici, am facut un mic progres, te pune si mai tare la pat sau se adanceste o alta criza in alt domeniu. Asa ca, am un pic creierul afectat chiar daca sunt cu oxigen la nas si ma intelegeti ca voi fi intransigent".El puncteaza faptul ca ideea care se vehiculeaza potrivit careia nu te afecteaza niciun virus daca esti credincios este una satanica, iar toate citatele scoase din context sunt o dovada clara de lipsa de discernamant spiritual."Fagaduintele lui Dumnezeu sunt cele mai pretioase giuvaieruri din Sfanta Scriptura. Ele trebuie intelese in MARELE PLAN care apartine celui care "cheama si lucrurile care nu sunt, ca si cum ar fi", el apartine vointei nemijlocite a Creatorului. Noi, muritorii, nu suntem nici profeti, nici straluminatori de slava divina, ci niste beneficiari credinciosi ai fagaduintelor in limitele ingaduite de suveranitatea lui Dumnezeu".El mai spune ca stim atat de putin despre imunitate incat suntem cei mai analfabeti cu staif din istorie. "Stilul de viata sanatos este extrem de important, in tot ce tine de noi, dar nu mai propagati ideea ca daca suntem credinciosi, nu avem incercari si niciun virus. Isus a spus: "in lume veti vea necazuri". Prezenta Lui, pacea Lui ne pazeste inima si, cu voia Lui, si trupul. Pentru mine este suficient. Incetati cu antievanghelia! Ca de aceea oamenii nu inteleg nimic cand e vorba sa se intample ceva tragic, le-am hranit inima cu sperante desarte!"Darvasan le multumeste tuturor persoanelor care i-au trimis incurajari, dar si celor care l-au batjocorit. "Multumesc si celor care m-au batjocorit si mi-au spus ca e pedeapsa lui Dumnezeu pentru mine, poate Domnul a vrut sa ma smeresc si mai mult, Domnul sa nu le tina in seama!"Darvasan mai puncteaza ca in momentele de acest gen, ptopolis, vitamina C, zinc si toate medicamentele naturiste din lumenu mai conteaza. "Am luat de toate 7 zile, medicina m-a recuperat cu corticoizi, imunodeclansatoare si antivirale care mi-au dat organismul peste cap si care au avut rezultate. Deci, de azi inainte, inainte sa-mi trimiteti filmulete cu nu stiu ce specialisti care spun nu stiu ce despre gargara cu sare, abtineti-va! Trebuie sa invatam sa nu mai dam mai departe fara discernamant, tot felul de porcarii sfruntate debitate de tot felul de conspirationisti, invelite intr-un aer profesionist, nu mi le mai trimiteti si mie".Darvasan are numai cuvinte de lauda la adresa personalului medical de la Matei Bals. "Nu stiu cine i-a instruit pe oamenii astia, dar nu am vazut atata profesionalism in nicio clinica din strainatate. Impecabili, de la ingrijitoare, infirmiere, brancardieri, asistente, medici, oamenii acestia merita pensii speciale . Amabili inclusiv portarii si bodyguarzii care ne preiau plasele cu mancare si le duc pana la lift la etaj. De aici, le primim in camera. Tratamentele, injectiile, perfuziile, totul pus la punct in cele mai mici detalii. Toti ca niste cosmonauti izolati, cu doua perechi de manusi, cu viziera, cu combinezoane, reusesc sa se coordoneze impecabil. Se poate si in Romania! Oamenii acestia sunt pretiosi si trebuie recompensati pe masura!"El mai atrage atentia asupra aglomeratiei din spitale si spune ca nu e de gluma. "Daca nu te-a afectat pe tine, covidul prea tare, multumeste lui Dumnezeu, cumpara-ti oricum un oximetru daca te-ai imbolnavit si daca scade sub 92 suna la 112, nu glumi ca e riscant. Au plecat doi colegi de cand am venit in salon, dupa ce am asteptat un pat 3 zile, unul a plecat la reanimare nu stiu daca mai traieste (avea un fond de ciroza si tuse tabagica) iar altul a plecat vindecat cu toate comorbiditatile lui (diabet, inima). In cateva minunte dupa plecare, au venit alti doi colegi in paturi. Sunt veteranul din salon. Se cauta cu disperare paturi, oamenii sunt in camera de garda si pot ramane acolo zile intregi, conectati la oxigen. Tratati pe fiecare om cu respect, cu dragoste, dar, cu protectie. Aveti grija de voi, sa ne revedem cu bine!".Citeste si: Marturia unui voluntar care a primit noul vaccin anti-COVID, de la Pfizer-BioNtech: "A fost ca o mahmureala" Citeste si: Marturia mamei care si-a pierdut fetita de 4 ani, ucisa de coronavirus: "Aduceti repede sangele ca moare!" Citeste si: Calvarul zilnic al medicilor de la ATI: "Capul iti crapa de la viziera, nasul are vanatai, gatul e uscat si ochii ustura de mori"