Marturii ale romanilor despre experienta vacantei in Grecia: drumul, costurile, starea statiunilor. De la "E sinistru si gol" la "Veniti cu inima deschisa!"

Au cerut doar buletinul si talonul. Fara intrebari"

"E sinistru, gol si apasator"

"Am trecut vama in numai trei minute"

Experienta cu avionul

Precizarile facute de MAE

Dezbaterile pe aceste forumuri sunt cu atat mai intense cu cat, in ultimele zile, s-au format cozi intinse pe kilometri la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata - Promachonas), datele de sambata, 4 iulie, transmise de autoritati aratand ca randul de masini se intindea pe trei kilometri, iar timpul de asteptare depasea trei ore.Atat autoritatile din Grecia, cat si cele din Romania au anuntat ca fac demersuri pentru ca situatia sa fie reglementata, astfel incat turistii sa poata ajunge in timp mai scurt si in siguranta la destinatie.Pe "Forum Grecia", un grup facut pe Facebook , romanii povestesc detalii despre experienta drumului si a vacantei in Grecia.In cursul zilei de sambata, Octavian D., unul dintre turistii romani ajunsi in Lefkada, a dat detalii atat referitoare la timpul petrecut pe drum, ce taxe a avut de platit, dar si cum s-a desfasurat controlul la punctele de frontiera:"Am ajuns ieri la 11:30 in Lefkada, dupa aproape 15 ore cu tot cu opriri (30 min in Bulgaria si vreo 45 min in Grecia). Am plecat din Bucuresti la 21 si am ajuns la Ruse la 22 (taxa pod 14 RON) si am trecut in 30 de minute (au cerut doar buletinele si talonul masinii). Am alimentat la iesirea din Bulgaria, cu 2.19 leva motorina premium la Shell (coada mare), la Kulata am ajuns la 5:17 si am trecut la 6:11 (au cerut doar buletinele, fara QR, fara talon, fara intrebari, fara testare. Patru masini au fost oprite pentru testare, doua de Bucuresti si doua de Serbia). Taxe pana in Lefkada - 2 euro - 1.2 euro - 0.5 euro - 3 euro - 3 euro - 4 euro. Am ajuns la Lefkada la 11:30, destul de gol, vreme buna".Un alt comentator de pe acelasi forum, Costache R., scria, in 1 iulie, despre experienta in Zakynthos, loc pe care acum, in timpul pandemiei, il gaseste "sinistru, gol si apasator", comparativ cu anii precedenti."Dupa lungi asteptari si o mare incertitudine, astazi am ajuns in Zakynthos, cum eram obisnuiti din 2015, cand am mai fost in Zakynthos si multe alte vacante in Grecia, chiar si de doua, trei ori pe sezon, ne asteptam sa gasim acelasi statiune animata, putin afectata de pandemie, dar ceva cat de cat asemanator.Vreau sa va spun ca este sinistru, este apasator, nimic nu mai este la fel. Statiunea este GOALA, magazine parasite, terase abandonate, restaurante inchise, fara nici un semn optimist ca vor deschide curand, noi suntem SINGURI in tot hotelul, un hotel mare, din Laganas. Astazi la cina, am fost SINGURI la masa fratilor! Singuri, din pacate."In 3 iulie, Anca P., turista din Romania care a plecat in vacanta in Thassos, spunea ca "in drum spre Thassos, la Vama Kulata, am trecut vama numai in 10 minute, fara controlul formularului si fara test Covid. Asadar, veniti cu inima deschisa in vacanta".In 2 iulie, Mirabela H., povestea pe acelasi "Forum Grecia": "Pentru ca am vazut postari despre cat de lunga este coada la iesirea din Grecia pe la Vama Kulata, m-am gandit ca ar fi utila postarea mea mai ales pentru persoanele care se intorc din Grecia si care locuiesc in vestul tarii. Se poate iesi din Grecia pe traseul Macedonia - Serbia. Am sunat dimineata inainte sa pornim spre casa la consulatul Romaniei in Grecia. De acolo ni s-a comunicat ca se poate tranzita Macedonia si Serbia la intoarcerea in tara. Am iesit din Grecia dimineata la ora 9, pe la Evzoni.La intrare in Macedonia nu ni s-a cerut sa completam declaratii sau altceva. Verificat buletine /Pasapoarte si atat. La ora 10.30 am intrat in Serbia. La fel, verificat doar buletine/pasapoarte si atat. La 16.50 am intrat in Romania, pe la Moravita. Am fost intrebati doar de unde venim si ni s-au cerut acte doveditoare (chitanta de la cazare din Grecia). Ni s-a verificat temperatura si cam atat. NU trebuie stat in carantina sau izolare pentru ca am tranzitat Serbia si Macedonia. Prin toate vamile prin care am trecut era gol, la fel si autostrazile".Sambata, 4 iulie, Cristina M. povestea pe acelasi forum: "Tocmai ne-am intors din una din cele mai frumoase si relaxante vacante - insula Milos. Noi am ales calea aerului. Zbor Otopeni - Atena (Aegean) - Milos (Olympics) si retur, 25 iun - 4 iul. Totul a decurs ca de obicei, cu unele mici-mari diferente. Puncte negative: corturile prost semnalizare din fata aeroportului Otopeni, unele magazine si restaurante inchise in ambele aeroporturi, purtatul mastii; punct (major!!!) pozitiv: lipsa aglomeratiei. A, plus gradul de curatenie mult imbunatatit; nu speram sa mai vad budele din Otopeni cat de cat.Am primit gustari pe toate cele 4 zboruri, preambalate in pungi de hartie. Am completat declaratii pe segmentul Otopeni - Atena, atat la dus (au fost colectate de personalul aeronavei), cat si la intors (le-am prezentat reprezentantelor DSP, care le-au vizat, apoi ofiterului de la controlul pasapoartelor).Am avut noroc de timpi de asteptare chiar mai mici decat in epoca pre-covid. Poate am avut noi noroc. Totusi, cred ca acolo unde se poate, e de luat in calcul avionul in detrimentul deplasarii cu auto propriu/autocar".MAE a precizat, sambata, 4 iulie, referitor la situatia de la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata - Promachonas), ca in timpul zilei coada de masini avea 3 kilometri, timpul de asteptare era de 3 ore si ca pe parcursul zilei reprezentanti diplomatici romani au facilitat preluarea cu prioritate a familiilor cu copii si a femeilor insarcinate sau a altor cazuri speciale."Potrivit informatiilor comunicate de reprezentantii Ambasadei Romaniei la Sofia, precum si ai oficiului consular de la Salonic aflati la fata locului, la acest moment, coloana de autovehicule aflata in asteptare pentru accesul in punctul de frontiera se intinde pe o lungime de aproximativ 3 kilometri, timpul de asteptare fiind de 3 ore. De asemenea, la acest moment sunt operationale doua benzi pentru autoturismele inmatriculate in statele membre UE si o banda pentru autoturisme din state non-UE", a precizat MAE.Conform ministerului, reprezentantii diplomatici ai Romaniei au fost prezenti pe parcursul intregii zile la fata locului si au facilitat preluarea cu prioritate a familiilor cu copii si a femeilor insarcinate sau a altor cazuri speciale.Totodata, pentru a evita timpi suplimentari de asteptare la frontiera, Ministerul Afacerilor Externe subliniaza ca este important ca cetatenii romani sa completeze formularul electronic (Passenger Locator Form) disponibil la adresa https://travel.gov.gr, cu cel putin 48 de ore anterior deplasarii si sa obtina in timp util codul de confirmare a inregistrarii, care va trebui prezentat la frontiera.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena 00302106774035 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic 00302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena 00306978996222 si al Consulatului General al Romaniei de la Salonic 00306946049076.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet https://www.mae.ro/node/51914, http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro si www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.