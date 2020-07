Masca de protectie devine obligatorie si in spatii deschise la Iasi: "Politia Locala a fost invitata sa incerce sa fie un pic mai activa"

Situatia se agraveaza

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta din Iasi a impus revenirea la regulile din timpul starii de urgenta. Astfel, purtarea mastii in locurile aglomerate din aer liber devine obligatorie. De asemenea, locuitorii din Iasi au voie sa intre intr-un numar redus in piete si in mijloacele de transport in comun. Se ia din nou temperatura oamenilor la intrarea in piata si, de asemenea, este limitat si numarul de persoane care au voie simultan in piata la 100, anunta Observator. ," declara primarul Mihai Chirica.In Iasi, sunt confirmate 1.220 de cazuri de infectare cu noul coronavirus , dintre care 16 doar in ultimele 24 de ore. Iar Spitalul de Boli Infectioase, care preia pacientii Covid, ramane fara paturi. Mai sunt doar doua locuri la Terapie Intensiva si sase pentru pacientii ne-critici. Si spitalul suport covid din municipiu se umple rapid.Carmen Dorobat, manager al Spitalului de Boli Infectioase: "Iasiul, in momentul de fata, nu are un numar de locuri libere confortabil. Deci numarul de imbolnaviri sau al celor care sunt purtatori este in crestere."Edilul explica care este situatia, in acest moment, in Iasi."Am mers pe aceleasi masuri din starea de urgenta pentru ca de fapt ne aflam intr-o situatie mai grea decat in starea de urgenta in ultima perioada, vrem sa fim cat se poate de preventivi, poate reusim sa incepem scoala in septembrie si in octombrie anul universitar.Nu incercam sa stricam viata nimanui. Nu vreau sa ajungem la carantinare, pentru ca o carantinare a municipiului Iasi, care e miezul Moldovei, ar fi extraordinar de dificila pentru toata regiunea," mai declara primarul Mihai Chirica.