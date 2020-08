Masca de protectie devine obligatorie si in spatiile deschise aglomerate din judetul Bacau

Conform deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Bacau, incepand de miercuri, 5 august, de la ora 00.00, se instituie obligativitatea purtarii mastilor de protectie, ca masura de prevenire si limitare a raspandirii virusului SARS CoV-2 in pietele si targurile organizate in localitatile din judetul Bacau, pe toata durata de functionare a acestora, in zonele de asteptare pentru pasageri, respectiv statii de autobuz si microbuz, peroane ale statiilor ori garilor CFR si autogarilor.De asemenea, va fi obligatoriu sa se poarte masca de protectie in parcarea Aeroportului International "George Enescu" Bacau, precum si in orice zona cu aglomerari de persoane unde nu se poate respecta distantarea sociala.Exceptie fac copiii cu varsta mai mica de 5 ani, persoanele care sufera de boli care afecteaza capacitatea de oxigenare, dovedite prin documente medicale justificative, dar si persoanele care desfasoara activitati fizice intense si/sau in conditii de munca solicitante.Primariile vor trebui sa informeze populatia despre toate locurile si destinatiile in care e obligatorie purtarea mastii de protectie.Totodata, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Bacau a decis ca administratiile locale sa informeze pacientii pozitivi asimptomatici externati, respectiv persoanele carantinate sau izolate la domiciliu, ca in momentul in care solicita servicii din partea furnizorilor de utilitati, sunt obligati ca, atunci cand isi declina identitatea, sa faca precizarea ca sunt pozitivi asimptomatici, respectiv sunt izolate sau carantinate la domiciliu, astfel incat reprezentantii echipelor de interventie - apa, canal, gaze , electricitate, internet/telefonie, sa ia masuri sanitare de protectie.In plus, autoritatile locale, vor oferi sprijin persoanelor aflate in carantina sau in izolare la domiciliu, urmand a le asigura, la nevoie, necesarul de hrana ori dupa caz si tratament, in functie de varsta si starea de sanatate a persoanelor, precum si livrarea acestora daca persoanele se afla in imposibilitatea de a-si asigura procurarea hranei ori, dupa caz, a tratamentului. prin hotararea Guvernului se vor stabili limitele maximale pentru aceste cheltuieli, care vor fi suportate din bugetul Ministerului Sanatatii, prin U.A.T.-uri".De asemenea, CJSU Bacau a decis ca autoritatile administratiei publice locale vor efectua periodic actiuni de dezinfectie in scarile de bloc si spatiile de folosinta comuna.