Masca de protectie devine obligatorie si in spatiile publice aglomerate din Olt si Bihor

Prefectura Olt a transmis marti, printr-un comunicat de presa, ca pe data de 4 august, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Olt a decis ca devine obligatorie purtarea mastii de protectie, pentru toate persoanele, cu exceptia copiilor sub cinci ani, care sunt prezente in spatiile publice deschise. Acestea sunt piete agroalimentare, targuri, expozitii, targuri de produse traditionale, vanzarea de produse si alte bunuri in aer liber, zone de asteptare (statii de autobuz, peroane, inclusiv la societatile private de transport persoane), zone in care se desfasoara evenimente publice, pelerinaje, obiective turistice, activitati cu caracter religios si evenimente in aer liber organizate conform legislatiei in vigoare.Masura se aplica incepand cu data de 6 august, de la ora 7.00.CJSU a mai decis intrunirea, de indata, a comitetelor locale pentru situatii de urgenta din localitatile judetului Olt, in vederea stabilirii planului local de monitorizare a respectarii si aplicarii regulilor stabilite pentru limitarea raspandirii SARS-Cov-2."Administratorii pietelor agroalimentare precum si operatorii economici care au ca obiect de activitate comertul cu amanuntul vor proceda la monitorizarea permanenta in incinta spatiilor comerciale a respectarii de catre comercianti si cumparatori a masurilor de conduita sociala si preventie (evitarea aglomerarii, pastrarea distantei de 1,5 metri intre cetateni, obligativitatea purtarii mastii de protectie si a manusilor de unica folosinta de catre comercianti)", a transmis Prefectura Olt.De asemenea, Prefectura Bihor a transmis ca, incepand cu data de 5 august, ora 6.00, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice aglomerate, pentru toate persoanele, mai putin copiii sub 5 ani.Astfel, masca trebuie purtata in piete, targuri, expozitii, pe intreaga durata a programului de functionare a acestora, in zonele de asteptare a mijloacelor de transport in comun, in zonele de asteptare pentru accesul la obiectivele turistice, in zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje pe intreaga durata a programului de functionare a acestora.Citeste si: