Masca de protectie devine obligatorie in Miercurea Ciuc

Potrivit deciziei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Miercurea Ciuc, incepand cu data de 20 octombrie 2020 va fi obligatorie purtarea mastilor de protectie pe teritoriul municipiului si in spatiile deschise, va fi interzisa organizarea evenimentelor culturale si adunarilor publice, iar incepand de miercuri va fi limitat numarul cumparatorilor care pot fi prezenti in acelasi timp in magazine."Comitetul a hotarat, ca incepand de maine, 20 octombrie purtarea mastilor de protectie devine obligatorie si pe strazile municipiului. Restrictiile nu sunt valabile pentru localitatile componente (Harghita-Bai, Jigodin-Bai si Ciba), dar sunt valabile pe intregul intravilan al resedintei de judet, pe spatiile deschise, in strazi si piete. Comitetul a hotarat si despre interzicerea spectacolelor culturale, precum si despre interzicerea organizarii evenimentelor in spatii publice (comemorari, defilari, demonstratii etc.). Totodata, magazinele si supermarketurile vor fi obligate sa asigure implementarea si controlarea unei limite privind numarul cumparatorilor incepand de 21 octombrie", precizeaza reprezentantii Primariei Miercurea Ciuc.Pe parcursul ultimei saptamani, in judetul Harghita s-au inregistrat 590 de noi cazuri de COVID-19, fata de 267 din saptamana trecuta, iar in municipiul Miercurea Ciuc a depasit procentul de trei persoane infectate la 1.000 de locuitori.