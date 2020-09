Masca de protectie, obligatorie in toate spatiile deschise din orasul Miercurea Sibiului: "Situatia in care ne aflam este una ingrijoratoare"

Apelul prefectului

Dupa ce, saptamana trecuta, comuna Slimnic a devenit prima localitate din judetul Sibiu in care masca a devenit obligatorie inclusiv in spatiile deschise, autoritatile au decis sa extinda restrictiile de acest gen si Miercurea Sibiului, precum si in Arpasu de Sus (comuna Arpasu de Jos), scrie publicatia Turnul Sfatului. Decizia Comitetului judetean pentru situatii de urgenta vine ca urmare a analizei epidemiologice efectuata de DSP Sibiu asupra ultimelor doua saptamani. "In localitatea Arpasu de Sus s-a depasit rata de infectare peste nivelul de alerta de 3 cazuri/1000 de locuitori (3,54/1000). In aceasta localitate sunt zece cazuri confirmate pozitiv in urma testarii SARS-CoV-2, avand o populatie e 2.825 locuitori, sase cazuri avand context epidemiologic familial. In orasul Miercurea Sibiului rata de infectare este de 2,92/1000 locuitori. Pana in prezent sunt confirmate 14 cazuri, aici evoluand un focar de infectie cu zece cazuri, intr-o unitate de productie", se arata in analiza DSP Sibiu.Aceasta face referire si la comuna Ludos, unde s-a ajuns la 4,35 infectari la mia de locuitori. Cu toate acestea, situatia comunei este una aparte: are doar 690 de locuitori, iar cele trei cazuri confirmate pozitiv nu au legatura epidemiologica intre ele.Prin urmare, cresterea restrictiilor pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2 se va aplica doar in Miercurea Sibiului si Arpasu de Sus, au decis autoritatile locale. Localnicii si vizitatorii vor trebui sa poarte masca inclusiv in toate spatiile publice deschise (cu exceptia copiilor sub cinci ani), slujbele religioase vor fi tinute in spatiu deschis, iar controalele vor fi intensificate, mai arata sursa citata.Prefectul Sibiului, Mircea Cretu, face un apel la sibieni pentru a respecta restrictiile."Situatia in care ne aflam este una ingrijoratoare, cu atat mai mult cu cat peste o saptamana elevii incep scoala. La nivelul judetului Sibiu avem trei unitati teritorial-administrative in care este depasit pragul de 3/1.000 de locuitori. Dragi cetateni, va rog sa respectati masurile impuse pentru sanatatea dumneavoastra, a celor dragi si mai ales a copiilor ce urmeaza sa inceapa scoala. Autoritatile impun masuri, dar tine de fiecare dintre noi sa le respectam!", declara prefectul judetului Sibiu, intr-un comunicat remis redactiei Turnul Sfatului.Lista masurilor impuse in Miercurea Sibiului si Arpasu de Sus, potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului.- Incepand cu data de 08.09.2020, ora 00:00 pana la data de 21.09.2020, ora 24:00, se instituie obligativitatea purtarii masti de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toate persoanele aflate pe teritoriul localitatilor Miercurea Sibiului si Arpasu de Sus, prezente in toate spatiile publice deschise. Se excepteaza de la aceasta obligativitate copiii cu varsta mai mica de 5 ani.- Se recomanda ca in intervalul 08.09.2020, ora 00:00 - 21.09.2020, ora 24:00, lacasurile de cult sa desfasoare slujbele religioase in curtea lacasului. Credinciosii trebuie sa poarta masca de protectie si sa pastreze distanta fizica de 2 m intre persoane.- Institutiile cu atributii in prevenirea si combaterea pandemiei cu COVID-19 isi vor intensifica masurile de supraveghere si control in localitatile Miercurea Sibiului si Arpasu de Sus.Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta din UAT Miercurea Sibiului si Arpasu de Jos vor informa populatia localitatilor prin orice mijloace (afisarea in locuri vizibile a hotararii, postare pe site, etc.) despre masurile impuse.