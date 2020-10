Masca devine obligatorie in Cluj-Napoca si in alte doua comune. Se inchid scolile si restaurantele

Prefectul Mircea Abrudean a declarat, marti, ca in cele trei unitati administrativ-teritoriale masca devine obligatorie in toate spatiile deschise, scolile trec in scenariul 3, se inchide activitatea in interior a restaurantelor si cafenelelor, se opresc activitatile de jocuri de noroc si se inchid pentru public cinematografele si institutiile de cultura.Mircea Abrudean a mai spus ca masurile intra in vigoare incepand de joi, 22 octombrie.