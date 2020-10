Masca devine obligatorie in Galati si in alte 5 localitati

"Incepand cu data de 13.10.2020, de la ora 6,00, la nivelul municipiul Galati (1,87 cazuri la 1.000 de locuitori) si comunele Ivesti (4,64), Cuca (4,24), Sendreni (1,96), Gohor (1,83) si Vanatori (1,58), in toate spatiile publice, atat cele interioare, cat si cele exterioare este obligatorie purtarea mastii de protectie astfel incat sa acopere nasul si gura", se arata in hotararea CJSU Galati.De asemenea, activitatea restaurantelor si cafenelelor in interiorul cladirilor din municipiul Galati si cele cinci localitati se suspenda pana la data de 19.10.2020, inclusiv.Organizarea si desfasurarea activitatii teatrelor/cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte in municipiul Galati se suspenda in perioada 12.10.2020 - 19.10.2020, inclusiv, iar spectacolele, concertele, festivalurile publice si private sau alte evenimente culturale desfasurate in aer liber in municipiul Galati si in cele cinci comune sunt interzise in aceeasi perioada.Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc din municipiul Galati si cele cinci comune se suspenda in perioada 12.10.2020 - 19.10.2020, inclusiv.In aceeasi sedinta a CJSU s-au stabilit noi scenarii pentru mai multe institutii de invatamant din localitatile cu rata de incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile mai mare de 1,5/1.000 locuitori.Astfel, a fost aprobat scenariul III (rosu) de functionare incepand cu data de 13.10.2020 pentru unitati de invatamant din comuna Ivesti si o gradinita din municipiul Galati si scenariul II (galben) pentru unitatile de invatamant din comunele Gohor, Matca si Negrilesti.