Masca devine obligatorie in jurul scolilor din Galati

Incepand de luni, 5 octombrie, toate persoanele care se afla pe o raza de 100 de metri in jurul scolilor sunt obligate sa poarte masca de protectie.Decizia a fost luata vineri, de membrii Comitetului pentru Situatii de Urgenta Galati din cauza cresterii numarului de infectari cu noul coronavirus la nivelul unitatilor de invatamant din judetul Galati, anunta Digi24.De la inceputul anului scolar si pana in prezent, doua licee de renume din Galati au trecut in scenariul rosu, intrucat in aceste unitati scolare sunt cel putin trei persoane infectate.In judetul Galati, de la inceputul pandemiei si pana acum, 181 de persoane au decedat, si peste 4.300 de persoane au fost confirmate cu noul coronavirus.