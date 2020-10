Purtarea mastii devine obligatorie in toate spatiile publice din Arges

"Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a hotarat in sedinta de luni ca purtarea mastii de protectie devine obligatorie in Arges, in toate spatiile publice, incepand cu ziua de miercuri, 14 octombrie. Conform hotararii CJSU nr 47/12.10.2020, obligativitatea nu se aplica copiilor cu varsta de pana la 5 ani. Hotararea a fost votata, in unanimitate, de catre membrii CJSU, pentru a reduce riscul de transmitere al noului coronavirus " anunta, luni dupa-amiaza, Prefectura Arges.In judetul Arges, obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice este in vigoare inca din 30 iulie, pentru grupurile de peste doua persoane, cu exceptia copiilor de pana la 5 ani.Decizia votata luni se adauga altor masuri care au dus, in cateva saptamani, la reducerea semnificativa numarului de cazuri de COVID-19. In luna august, judetul Arges s-a confruntat cu un val de infectari cu SARS-CoV-2, iar dupa introducerea mai multor restrictii numarul de cazuri noi a scazut, ajungandu-se ca in ultimele zile judetul sa inregistreze sub 25 de noi cazuri. Astfel, in ultimele 24 de ore Argesul a raportat 17 noi diagnostice de COVID-19, cu cinci mai putine decat in ziua anterioara.