Masca devine obligatorie in tot judetul Timis, in toate spatiile deschise

Judetul Timis inregistra marti, 27 octombrie, o incidenta de 3,16 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori. Drept urmare, CJSU Timis a decis, in sedinta de marti, dupa ce judetul Timis a depasit rata de infectare cu COVID-19 de trei la o mie de locuitori, ca incepand cu data de 29 octombrie, ora 00.00, pe perioada starii de alerta, pe intreg teritoriul judetului este obligatorie purtarea mastii de protectie astfel incat sa acopere nasul si gura pentru toate persoanele care au implinit 5 ani, in toate spatiile deschise.Sunt prevazute si unele exceptii. Astfel, este permisa inlaturarea mastii, pentru perioade scurte de timp, in vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau bauturi in afara teraselor, cat si pentru desfasurarea activitatilor sportive individuale sau altor asemenea activitati, doar daca persoanele sunt in afara zonelor de trafic pietonal si la minim 2 metri fata de alte persoane.Totodata, a fost modificat scenariul de desfasurare a cursurilor la mai multe scoli din judet. 13 scoli schimba scenariul verde cu cel galben, iar alte 10 schimba scenariul galben cu cel rosu.Localitatile din Timis cu rata de infectare peste 3/1.000 locuitori sunt:Timisoara - 4,15; Buzias - 3,50; Sannicolau Mare -4,11; Beba Veche - 3,23; Becicherecu Mic -3,26; Bethausen - 3,13; Biled - 4,10; Dudestii Noi- 6,36; Dumbravita - 5,56; Fibis - 4,60; Foeni - 4,57; Gavojdia -3,41; Ghiroda - 6,92; Giroc - 5,44; Giulvaz - 3,08; Jebel-4,49; Mosnita Noua-3,51; Ortisoara - 3,58; Pesac - 8,14; Sacalaz - 4,89; Sanandrei - 4,79; Sandra - 3,19; Sanmihaiu Roman - 3,47; Saravale - 3,29.Localitatile din Timis cu rata de infectare peste 1,5 la mia de locuitori sunt:Ciacova - 2,63; Deta 1,83; Gataia -1,50; Recas 2,33; Balint 1,94; Banloc-2,56; Boldur -1,60; Bucovat - 1,75; Cenad - 1,66; Curtea 1,55; Dudestii Vechi - 2,73; Giarmata - 2,03; Lenauheim - 1,56; Margina -1,76; Nitchidorf -1,83; Otelec - 1,63; Peciu Nou - 2,63; Pischia - 2,69; Remetea Mare - 2,42; Sacosu Turcesc-2,52; Sanpetru Mare - 1,68; Satchinez - 1,96; Topolovatu Mare- 1,51;Uivar - 1,61; Varias 2,09.