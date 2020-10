Restrictii in Cluj, pe fondul cresterii cazurilor de COVID-19. Masca devine obligatorie in apropierea scolilor

El a anuntat ca in Dej si Gherla sunt suspendate activitatile cu publicul in cazul restaurantelor si cafenelelor, in interior, precum si salilor cu jocuri de noroc. De asemenea, ca urmare a depistarii mai multor cazuri de elevi cu COVID-19, Colegiul "Andrei Muresanu" Dej si Liceul "Petru Maior" Gherla trec la scenariul 3, in care cursurile se desfasoara online.CJSU Cluj a mai adoptat o hotarare potrivit careia se instituie obligativitatea purtarii mastii de catre toate persoanele de peste 5 ani pe o raza de 100 de metri in jurul tuturor scolilor din judet."Observam o crestere alarmanta a numarului de cazuri in judetul Cluj. (...) Trendul este ascendent si trebuie sa luam niste masuri de restrictionare a unor activitati pentru prevenirea raspandirii acestui virus si pentru a scadea presiunea pe sistemul medical. In momentul de fata, cele trei spitale COVID functioneaza la capacitate aproape maxima, atat in ceea ce priveste terapia intensiva, cat si pe sectiile COVID", a spus Mircea Abrudean.Prefectul Mircea Abrudean a mentionat ca, deocamdata, incidenta COVID-19 in Cluj-Napoca este de 1,33 la mie.