Purtarea mastii, obligatorie in toate spatiile publice deschise din Targu Mures si alte 6 localitati

Mesajul cu impunerea obligativitatii purtarii mastii, incepand din data de 20 octombrie, timp de 14 zile, in cele sapte localitati, a fost transmis prin serviciul RO-ALERT."Amintim faptul ca, potrivit HG nr. 856/2020, purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise, in localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori (...) Totodata, in localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori (in 16 localitati n.r.), masca de protectie este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spatiile publice deschise, cum ar fi pietele, targurile, zonele de asteptare (statii de autobuz, peroane si altele asemenea), falezele, zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale si in proximitatea institutiilor de invatamant pana la o distanta de 50 m de intrarea in perimetrul scolii", a anuntat, luni, Institutia Prefectului - Judetul Mures.In baza HG nr. 856/2020, CJSU Mures a interzis in cele sapte localitati, inclusiv in Targu Mures, activitatile cu publicul in interiorul restaurantelor si cafenelelor, a inchis cinematografele, salile de spectacole si cele de jocuri de noroc."In situatia in care activitatea operatorilor economici mentionati mai sus este restrictionata sau inchisa, se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective (...) Reamintim ca organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive, etc) in spatii deschise si inchise precum saloane, camine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente - fara a se limita la acestea - este interzisa prin Hotarare de Guvern", au precizat reprezentantii Prefecturii Mures.