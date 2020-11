Cercetatorii de la MIT incearca sa creeze masca incalzita care poate inactiva coronavirusurile

Oamenii de stiinta intentioneaza sa produca masti care sa aiba in compozitie o plasa incalzita din cupru.Prin acest tip de masca, in timpul inspirului si expirului aerul este filtrat prin plasa incalzita si astfel orice particule virale din aer sau din respiratia purtatorului mastii sunt incetinite si inactivate.O astfel de masca ar putea fi utilizata atat de personalul medical, cat si de publicul larg, in situatiile in care distantarea fizica este dificil de implementat, spre exemplu intr-un autobuz aglomerat.Potrivit MedicalXpress , oamenii de stiinta au inceput deja sa construiasca prototipuri si spera sa inceapa testarea lor cat de curand. Ei au descris in detaliu noul concept si designul intr-un studiu publicat online pe serverul ArXiv, pentru ca cercetarile sa fie analizate si de alti experti."Mastile pe care le purtam acum sunt concepute sa prinda mare parte din virus si ne protejeaza, insa nimeni pana acum nu s-a gandit sa inactiveze virusul cu ajutorul lor", explica Michael Strano, profesor la MIT.Asa ca echipa de la MIT a decis sa dezvolte o masca ce poate ucide virusurile, folosind caldura. Cercetatorii au decis sa foloseasca o plasa din cupru ca element de incalzire si au dezvoltat modele matematice, pentru a determina temperatura optima necesara care sa ucida coronavirusurile ajunse in masca prin respiratia naturala.Plasa din cupru este inconjurata de neopren, un material izolant care impiedica exteriorul mastii sa devina prea fierbinte pentru a fi purtat.Mastile chirurgicale N95 sau cele din bumbac sunt eficiente si ar trebui sa fie folosite in timpul pandemiei, a mai spus Strano, insa potentialul avantaj al mastilor incalzite ar fi ca nu trebuie decontaminate sau aruncate, pentru ca acestea ucid virusul. Mai mult, astfel de masti ar putea oferi o protectie in plus, ucigand virusul, in loc sa-l filtreze.Mastile incalzite ar fi, desigur, mai scumpe decat mastile care sunt acum pe piata, dar pot fi foarte utile in situatiile in care costul este mai putin ingrijorator decat riscul de contaminare.Cercetatorii au solicitat deja un brevet de inventie pentru masca lor si curand vor incepe testarea prototipurilor la MIT.