Hunedoara: Masca devine obligatorie in toate spatiile publice din 24 de localitati

Totodata, in intreg judetul Hunedoara, masca de protectie va trebui folosita obligatoriu de catre toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in vecinatatea institutiilor de invatamant, pe o raza de 50 de metri, dar si in spatiile publice deschise cum sunt pietele, targurile, statiile de autobuz sau zonele pietonale comerciale.Participarea la procesiunile religioase si pelerinaje este permisa doar pentru persoanele care au domiciliul sau resedinta in localitatea in care are loc evenimentul respectiv.De asemenea, nuntile, botezurile, mesele festive au fost interzise.Cele 24 de localitati unde masca de protectie este obligatorie in toate spatiile deschise sunt situate in mediul rural.In alte 20 de localitati ale judetului, intre care orasele Brad, Hunedoara, Petrila si Simeria, a fost calculata o incidenta a cazurilor de COVID-19 mai mare de 1,5 la 1.000 de locuitori, fara sa fie depasita limita de 3 la 1.000 de locuitori."Directia de Sanatate Publica Hunedoara calculeaza zilnic, pentru fiecare localitate din judet, incidenta cumulata a cazurilor pentru ultimele 14 zile si prezinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta analiza rezultata in cel mult 24 de ore de la data constatarii atingerii limitelor stabilite in prezenta hotarare", se mai arata in documentul CJSU Hunedoara.Administratorii sau proprietarii spatiilor publice deschise vor afisa la loc vizibil informatiile despre obligativitatea purtarii mastii de protectie, se mai precizeaza in hotararea CJSU Hunedoara.