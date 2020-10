Braila: Masca devine obligatorie in municipiu si in 13 localitati din judet

"Se instituie obligativitatea purtarii permanente a mastii de protectie astfel incat sa acopere nasul si gura pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in urmatoarele localitati in care incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile depaseste 1,5 cazuri/1.000 de locuitori: municipiul Braila (1,59), satul Bertestii de Jos (2,31), satul Chichinetu (2,34), satul Batogu (1,57), satul Vultureni (1,68), satul Frecatei (2,81), satul Drogu (2,39), satul Gulianca (2,53), satul Cotu Lung (4,52), satul Muchea (2,7), satul Caldarusa (4,95), satul Tudor Vladimirescu (2,11), satul Baldovinesti (1,6), satul Zavoaia (1,71), in perioada 13.10.2020 - 26.10.2020. Pentru aceste localitati restrictiile se aplica in perioada 13.10.2020 - 26.10.2020", se arata in hotararea CJSU Braila.Potrivit hotararii CJSU, toate institutiile publice si private, precum si operatorii economici care isi desfasoara activitatea in localitatile mentionate mai sus isi vor desfasura activitatea prin organizarea programului de lucru in regim de munca la domiciliu/telemunca, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, se recomanda decalarea programului de lucru.De asemenea, pentru organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte numarul maxim de participanti in spatii inchise va fi de 25 persoane, iar in spatii deschise de 50 persoane.In cazul operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare si comercializare a produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, programul de lucru in interiorul cladirilor este stabilit intre orele 6,00-23,00, ultima comanda urmand sa se ia la ora 22,00. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc se va desfasura intre orele 6.00 - 23.00.