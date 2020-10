VIDEO Pandemia de COVID, combatuta in Bucuresti cu mascatii de la SAS, politistii de la Omoruri si cei de la divizia anticlanuri. Ce sarcini au primit

"Asa cum este cunoscut, ne confruntam cu o crestere a numarului de cazuri de imbolnavire cu COVID-19, in acest sens, actiunile de prevenire si de verificare ale Politie Capitalei a zonelor aglomerate s-au intensificat.Efectivele de politistii care verificau respectarea prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in zonelor cu aflux de public, s-au suplimentat cu politisti care isi desfasoara activitatile in structurile de Investigatii Criminale, Omoruri, Grupuri Infractionale Violente, Investigarea Criminalitatii Economice, Brigazii Rutiere si Serviciului pentru Actiuni Speciale.Actiunile de verificare continua si la acest moment si vor continua si in zilele urmatoare", a transmis Politia Capitalei, intr-un comunicat de presa.Citeste si: