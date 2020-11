Mastile nu protejeaza suficient in spatiile inchise aglomerate. Care este solutia ideala

Oamenii de stiinta germani afirma ca rezultatele cercetarii lor au implicatii importante in privinta controlarii pandemiei.Studiul RESTART-19, coordonat de Stefan Moritz, profesor la Facultatatea de Medicina din Halle, Germania, a implicat 1.500 de voluntari, care au participat la un concert pop ce a avut loc intr-o sala din Leipzig.Scopul studiului a fost de a estima cum se poate raspandi virusul intr-o multime mare de oameni. Participantii la studiu au purtat masti faciale, au folosit dezinfectanti si au pastrat distanta fizica recomandata.Potrivit Reuters , cercetatorii au simulat trei scenarii, in care au variat numarul spectatorilor si distanta fizica dintre ei. Deasemenea, a fost creat si un model computerizat al arenei, pentru a analiza fluxul de aerosoli emis de spectatorii potential infectati."Cea mai importanta descoperire a acestui studiu a fost ca am inteles cat de cruciala este existenta unui tehnologii optime de ventilatie. Este un element esential pentru reducerea riscului de infectare", a precizat Stefan Moritz, coordonatorul studiului RESTART-19.Studiul a mai aratat si ca limitarea locurilor in sala, mai multe intrari si plasarea spectatorilor pe scaune pot avea un impact major asupra numarului de persoane care intra in contact.In urma observatiilor studiului, oamenii de stiinta au facut urmatoarele recomandari:- permiterea consumului de alimente doar dupa ce spectatorii s-au asezat pe scaune- zone de asteptare in aer liber- purtarea mastii pe toata durata evenimentului- angajarea unor supraveghetori care sa se asigure ca spectatorii respecta regulile de igiena si distantareIn cadrul studiului RESTART-19, cercetatorii germani au dezvoltat si un model epidemiologic, prin care au analizat impactul pe care modul de organizare a unui eveniment il are asupra unei populatii mai mari.Concluzia lor a fost ca masurile de igiena, precum purtarea mastilor si distantarea fizica, ar trebui sa fie respectate cu strictete cat timp pandemia persista, iar planul de asezare pe scaune si numarul invitatilor ar trebui sa fie ajustat in functie de datele despre incidenta virusului."Evenimentele cu mai multi participanti au potentialul de a alimenta epidemia, prin transmiterea agentilor patogeni. Daca, insa, sunt respectate masurile, riscul este foarte scazut", a spus Rafael Mikolajczyk, cercetator la Institutul de Epidemiologie Medicala din cadrul Univesitatii din Halle, citat de Reuters.Rezultatele cercetarii nu au fost inca evaluate prin procedura peer-review (verificare academica paralela si independenta, facuta de alti cercetatori).