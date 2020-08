Mastile de protectie, obligatorii si in judetul Covasna, in spatiile deschise aglomerate, incepand de marti. Terasele si salile de jocuri se vor inchide la ora 23

"In conditiile manifestarii unei tendinte crescatoare a ratei de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul populatiei la nivel national, in scopul protejarii populatiei judetului Covasna, se dispun urmatoarele masuri cu aplicabilitatea acestora incepand cu data de 04.08.2020: se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spatii inchise si spatiile publice deschise, cum ar fi pietele, targurile, zonele de asteptare (statii de autobuz, peroane si altele asemenea), zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, in anumite intervale orare. Spatiile si intervalele orare vor fi stabilite la propunerea directiilor de sanatate publica judetene, in baza hotararilor Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgenta, care vor lua in considerare probabilitatea prezentei concomitente a unui numar mare de persoane in spatiile si in intervalele orare respective, unde se constata dificultati in asigurarea distantei fizice de protectie sanitara stabilite in conditiile legii (...) Se excepteaza de la masura prevazuta la alin (1) persoanele care desfasoara activitati fizice intense si/sau in conditii de munca solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea crescuta, precum si copii cu varsta mai mica de 5 ani", se arata in hotararea postata pe site-ul Prefecturii Covasna.Prin decizia CJSU, se interzice comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile special destinate, dispuse in exteriorul cladirii unde se desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice in intervalul orar 23.00-06.00, iar in afara intervalului mentionat operatorii economici care desfasoara aceste activitati au obligatia sa ia masuri pentru limitarea numarului de clienti la numarul locurilor pe scaune, precum si respectarea masurilor de protectie individuala si igiena.Prin hotararea CJSU se interzice desfasurarea activitatii cu publicul pentru operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc in intervalul orar 23.00-6.00.