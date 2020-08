Mastile vor fi obligatorii la Paris, inclusiv in spatiile inchise, de vineri dimineata

Conform canalului de stiri LCL, joi dupa-amiaza urma sa fie semnat un decret al prefecturii in acest sens.Premierul francez Jean Castex afirmase ceva mai devreme ca guvernul intentioneaza sa ordone portul mastii peste tot in Paris, pentru a opri cresterea numarului de infectii cu coronavirus . El nu precizase insa de cand va intra in vigoare masura.