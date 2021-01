Masura dura a Comisiei Europene: Exporturile de vaccinuri anti-COVID produse in UE vor necesita autorizatie

Decizie similara in cazul mastilor

Statele UE au comandat colectiv vaccinuri prin contracte semnate de Comisia Europeana cu companiile producatoare. Dar compania AstraZeneca, al carei vaccin ar putea fi autorizat vineri de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), a anuntat ca in primul trimestru va putea livra numai 60%, apoi numai un sfert, din cantitatea de vaccin ce urma sa fie furnizata blocului comunitar, din cauza unor probleme de productie si semnarii tardive a contractului.S-au inregistrat deficiente si in privinta livrarii vaccinului Pfizer/BioNTech, numarul dozelor livrate scazand aproximativ la jumatate in cazul unor tari din UE.Prin urmare, Comisia Europeana a anuntat joi ca va propune ca societatile farmaceutice sa-si inregistreze exporturile de vaccinuri, ca masura de transparenta. "Maine va fi luata decizia de implementare a acestui mecanism", a declarat joi la o conferinta de presa un purtator de cuvant al Comisiei.Atat compania britanico-suedeza AstraZeneca cat si cea americana Pfizer, asociata in productia vaccinului cu cea germana BioNTech, detin unitati de fabricatie in UE.In luna martie anul trecut, o alta decizie de acest fel a impus ca autoritatile nationale din statele membre sa decida in privinta autorizarii exporturilor de masti si alte materiale sanitare de protectie.Masura s-a aplicat timp de doua luni, pana la jumatatea lunii mai, dar in aprilie lista de produse vizate de aceasta restrictie a fost restransa. In cazul mastilor, circa un sfert din cererile de export au fost respinse.Citeste si: