Masura radicala luata la Sibiu. Ce se intampla cu mortii de COVID

"Containerele destinate decedatilor COVID-19 reprezinta o capacitate suplimentara necesara gestionarii unei situatii de criza si au fost relocate, avand in vedere optimizarea procesului de predare catre apartinatori", a explicat directorul militar al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, medicul Constantin Vlase.Potrivit sursei citate, cele doua containere pentru pacientii care au decedat din cauza COVID-19 se afla acum in curtea morgii spitalului.De la inceputul pandemiei si pana in prezent, in judetul Sibiu au decedat 436 de persoane, zece doar in ultimele 24 de ore, din cauza infectiei cu SARS-CoV-2, a anuntat joi, Prefectura.