Masura unica in Romania luata in Bihor: angajatii spitalelor, obligati sa se testeze anti-COVID la revenirea din concedii

In ultimele zile in Oradea au fost confirmate 157 de infectari cu coronavirus , iar in judetul Bihor aproximativ 200.Prefectul de Bihor Dumitru Tiplea a sustinut o conferinta de presa alaturi de Gheorghe Carp , medicul responsabil cu gestionarea spitalelor din judet.Printre cauzele identificate de catre cei doi se numara faptul ca multi localnici se intorc bolnavi din concediu sau se infecteaza in timpul unor evenimente cu numar mare de participanti, precum petreceri sau slujbe religioase."Din pacate, am depistat foarte multe cazuri la persoanele care se intorc din concedii. Am instituit o procedura care orice persoana care lucreaza in spitalele din judetul Bihor, inainte de a reintra la serviciu dupa revenirea din concediu trebuie sa-si faca testul COVID. Astazi s-a decis ca concediile de odihna, concediile de studiu, concediile fara plata, in cazul in care spitalele nu-si vor putea acoperi necesarul de personal, sa fie suspendate", a declarat medicul Carp.