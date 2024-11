Masuri de carantina fara precedent in Italia: Strazile sunt pustii, locuitorii au luat cu asalt supermarketurile (Foto)

Italia s-a trezit, marti dimineata, cu strazile pustii, in urma masurilor de carantina extinse luni de Guvern in intreaga tara, in incercarea de a incetini cea mai grava epidemie de coronavirus din Europa.

Masurile, anuntate luni seara tarziu de prim-ministrul Giuseppe Conte, extind la scara intregii tari restrictiile impuse deja in Lombardia, regiunea bogata din nord, si o parte din provinciile vecine, impunand limitari severe pentru deplasari si inchizand spatiile publice, noteaza Reuters.

"Viitorul Italiei este in mainile noastre. Sa facem toti ce tine de noi, renuntand la ceva pentru binele colectivitatii", a transmis Conte pe Twitter, incurajandu-si compatriotii sa se comporte responsabil.

Pentru urmatoarele trei saptamani, cel putin, oamenilor li s-a cerut sa iasa din casa doar pentru a merge la lucru, din motive de sanatate sau pentru urgente. Oricine va calatori va trebui sa completeze un document, pe care sa-l aiba asupra sa si in care sa descrie motivul deplasarii.

Adunarile publice si evenimentele in aer liber, inclusiv sportive, au fost interzise, iar barurile si restaurantele se vor inchide la ora 18:00. Cursurile in scoli si universitati raman suspendate pana pe 3 aprilie.

Ads

"Intreaga Italie este inchisa acum", a titrat cotidianul milanez Corriere della Sera.

Dimineata devreme, strazile capitalei Roma aveau un aspect straniu, cu mult mai linistit decat in mod obisnuit, masinile circuland lejer, sub un cer senin, in centrul de obicei extrem de aglomerat. Atmosfera din capitala o reproducea pe cea de la Milano, capitala financiara a Italiei, oras aflat deja sub masuri stricte.

Navetistii romani puteau gasi cu usurinta locuri in metroul de obicei extrem de aglomerat la orele de varf ale diminetii.

Our beloved #EternalCity seems empty. The Church has decreed Masses may not be celebrated until April 3.#COVID19 is the cause. Would you contribute to help save the parish we serve in #Roma? Ads Join us in prayer, learn more, and make a gift, here:https://t.co/0z4WtpUkL3 pic.twitter.com/IQAG4K3mOd - Paulist Fathers (@PaulistFathers) March 9, 2020

Pe strazi, mult mai multi oameni decat de obicei purtau masti de protectie.

La scurt timp dupa anuntarea masurilor de catre Guvern, locuitorii Romei au luat cu asalt supermarketurile deschise noaptea pentru a se aproviziona cu alimente si alte produse de prima necesitate. Pe acest fond, Guvernul a declarat ca aprovizionarea va fi garantata si i-a indemnat pe oameni sa nu-si faca stocuri din cauza panicii.

Magazinele pot ramane deschise, dar clientii trebuie sa mentina o distanta de cel putin un metru intre ei.

Organizatia Mondiala a Sanatatii a salutat raspunsul "agresiv" la criza al Italiei, tinand cont ca primele cazuri au aparut in apropiere de Milano in urma cu aproape trei saptamani, dar costurile economice sunt deja uriase. Luni, bursa de la Milano a inregistrat o scadere de peste 11 procente.

Ads

Premierul Conte a promis deja o "terapie de soc masiva" pentru atenuarea impactului economic imediat al crizei, iar ministrul Industriei, Stefano Patuanelli, a declarat marti ca Guvernul va aproba un pachet de masuri de circa 10 miliarde de euro.

Ads

"Come what come may, Time and the hour runs through the roughest day." - William Shakespeare - Macbeth Forza #Roma pic.twitter.com/xGem6WH0Iy - Heidi (@caputmundiHeidi) March 9, 2020

Ads

GHOST COUNTY THE ROMANS WHO once dominated the world never imagined they would be locked in their homes by a disease Whole #italylockdown#italystaystrong #Italy pic.twitter.com/05uifvWRGI - Avishkar Zagday (@VU3UJM) March 10, 2020

Whole of #Italy under lockdown to fight against #Covid2019. Nobody will be allowed to leave home, with three exceptions only: Ads - going to work and come back home, if it is not possible to work from home - buying food - using urgent health services pic.twitter.com/fKmyUsvewG - Italian Politics and Society (@RepubblicaP) March 9, 2020

The whole of #Italy under lockdown due 2 #Covid2019 Nobody will be allowed 2 leave home only: going 2 work & come back, buying food & urgent health services Italy becomes the 1st country 2 lockdown an entire nation Sending lots of < 3 to all my friends in Italy. Hope you all fine pic.twitter.com/toB9tFAWmG - Artino (@ArtinoVanDamas) March 9, 2020

Ads

Ads