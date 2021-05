Lucian Bode, despre masurile de relaxare: "Din 1 iunie va fi luat in discutie si aspectul legat de organizarea nuntilor"

Ministrul Bode a spus ca, in ultimele 24 de ore, la nivel national au fost aplicate sanctiuni in valoare de aproximativ 800.000 de lei.De asemenea, Lucian Bode a precizat ca Sarbatorile pascale din acest an au fost cele mai sigure din ultimii patru ani."MAI a trimis propuneri, fiecare minister parte a acestui comitet interministerial trimite propunerile cu 48 de ore inainte pentru a fi analizate. Propunerile noastre sunt legate de portul mastii, sunt legate de evenimente, de numarul de persoane care pot participa, de conditiile in care pot participa. Premierul a anuntat ieri aceste intentii ale noastre si anume persoanele sa fie vaccinate", a afirmat ministrul de Interne.El a precizat ca Romania nu mai are nicio localitate carantinata, iar numarul de cazuri de COVID-19 a scazut la 1.300 de cazuri."Eu sunt increzator uitand-ma pe cifre. Astazi nu mai avem nicio localitate carantinata in Romania, numarul de cazuri a scazut la 1300 in ultimele 24 de ore, numarul de persoane vaccinate a depasit 100.000 ieri, am ajuns undeva la 2,2 milioane de persoane vaccinate la nivel national. Sunt increzator ca toate aceste elemente vor conduce la aceste masuri despre care tot vorbim de ceva vreme si care sa fie aplicate incepand cu 1 iunie, gradual, restrictiile au fost introduse gradual si masurile de relaxare vor veni tot gradual", a mai precizat Lucian Bode.Intrebat ce contin propunerile avansate de MAI, ministrul a raspuns: "Renuntarea la masca pe plaja, renuntarea la masca in varful muntelui cum am spus eu, dar aici trebuie sa nuantam - este vorba despre statiunile montane, despre statiunile de pe litoral. Aici vom vedea formula finala. Sa renuntam la portul mastii la centrele de fitness, de exemplu, la bazinele de inot. Legat de numar sigur ca vom discuta procentul de cat la suta din capacitatea restaurantelor, de exemplu, poate sa fie ocupata daca toti angajatii sunt vaccinati si daca toate persoanele care intra in respectivul restaurant sunt vaccinate. Acestea sunt elemente pe care le discutam cu ceilalti parteneri."El a precizat ca din 1 iunie va fi luat in discutie si aspectul legat de organizarea nuntilor."Si acest aspect va fi luat in discutie incepand cu 1 iunie. Deocamdata aceste evenimente private nu sunt permise, sunt permise intr-un numar restrans cununiile religioase si civile si cu siguranta si acest eveniment frumos din viata fiecarui om va fi permis incepand cu 1 iunie in anumite conditii", a mentionat Lucian Bode.Comitetul interministerial pentru revenirea la normalitate de la 1 iunie are a treia sedinta, vineri de la ora 11.00. Premierul Florin Citu a anuntat ca vor fi discutii despre renuntarea la masca pe plaja, despre organizarea de petreceri private cu persoane vaccinate, dar si despre programul agentilor economici.