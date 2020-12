Masuri de relaxare dispuse in judetul Olt. Se redeschid restaurantele, cinematografele si jocurile de noroc

Activitatea acestora a fost inchisa incepand din 12 noiembrie deoarece incidenta cazurilor de infectare cu noul coronavirus era de peste 3 la mia de locuitori.In hotararea CJSU Olt adoptata miercuri, se mentioneaza ca in municipiile Slatina si Caracal, precum si in alte noua localitati din judet, incidenta cumulata in ultimele doua saptamani a cazurilor de infectare cu noul coronavirus este intre 3 si 1,5 la mia de locuitori, aceasta incadrare permitand restaurantelor, cafenelelor, salilor de cinema si celor de jocuri de noroc reluarea activitatii cu publicul in spatii inchise."Localitatile din judetul Olt unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori si mai mica sau egala cu 3/1000 de locuitori: Slatina (rata de incidenta - 2,66/1.000 loc.), Caracal (rata de incidenta - 2,03/1.000 loc.), Corabia (rata de incidenta - 2,51/1.000 loc.), Gura Padinii (rata de incidenta - 2,40/1.000 loc.), Corbu (rata de incidenta - 2,25/1.000 loc.), Priseaca (rata de incidenta - 1,84/1.000 loc.), Coteana (rata de incidenta - 1,83/1.000 loc.), Carlogani (rata de incidenta - 1,82/1.000 loc.), Soparlita (rata de incidenta - 1,67/1.000 loc.), Parscoveni (rata de incidenta - 1,65/1.000 loc.) si Vadastra (rata de incidenta -1,51/1.000 loc.)", se arata in hotararea CJSU Olt de miercuri.In document se precizeaza ca in aceste localitati, incepand cu 10 decembrie, se aplica urmatoarele masuri: activitatea cu publicul a cinematografelor, institutiilor de spectacole si concerte este permisa pana la 30% din capacitate; activitatea cu publicul a operatorilor economici de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, este permisa fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6:00 - 23:00; activitatea cu publicul a operatorilor in domeniul jocurilor de noroc este permisa fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului.In localitatile cu rata de incidenta mai mica sau egala cu 1,5 la mia de locuitori, activitatea cu publicul in interiorul cladirilor restaurantelor, cafenelelor, cinematografelor si operatorilor de jocuri de noroc este permisa pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului.In judetul Olt, in 11 localitati rata de incidenta este intre 1,5 si 3 la mia de locuitori, in 71 de localitati este mai mica de 1,5 la mia de locuitori, iar in 30 de localitati este zero, nefiind raportat vreun caz de infectare in ultimele doua saptamani.Citeste si: