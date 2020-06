Masuri de relaxare in lume: Barurile s-au redeschis in Finlanda si Norvegia, cafenelele si restaurantele in Olanda

Ziare.

com

In Finlanda, spatiile interioare a 10.000 de baruri si restaurante, inchise din 4 aprilie, se pot redeschide insa doar la jumatate din capacitatea lor normala, in baza unor masuri ce vor ramane in vigoare pana la mijlocul lunii octombrie.Niciun fel de limita nu a fost insa impusa teraselor si gradinilor, cu conditia respectarii unei distante intre clienti care vor trebui sa stea asezati.Finlanda, cu o populatie de 5,5 milioane de locuitori, a inregistrat pana in prezent 314 decese asociate maladiei Covid-19 si peste 6.700 cazuri de infectare.In tara vecina Norvegia - care numara 8.411 contagieri si 236 de decese la o populatie similara - locuitorii pot intra din nou in barurile care au fost autorizate sa se redeschida la doua luni dupa inchiderea lor, in contextul pandemiei de coronavirus.La Oslo, locuitorii vor putea degusta din nou bauturile preferate, dar in conditii de igiena ce raman drastice.Nu mai mult de 20 de persoane simultan si la un metru distanta intre clienti (cu exceptia celor care locuiesc in aceeasi casa), servire la masa, nu la tejghea, dezinfectie regulata a meselor si a scaunelor, ultimul rand fiind servit cel tarziu la ora 23:30.Numeroase baruri, in special cele care servesc mancare, au fost deschise inca din luna mai, dar respectand strict regulile sanitare.In Olanda, in timp ce barurile raman in continuare inchise, restaurantele, cafenelele cu terasa, muzeele si cinematografele s-au redeschis luni, la 12:00 ora locala, respectand insa masurile de igiena si de distantare intre clienti.