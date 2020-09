Masuri drastice intr-un oras din Marea Britanie, pe fondul pandemiei de COVID-19. Intalnirile cu prietenii sau familia, interzise

Cel putin 41.600 de persoane au murit in Marea Britanie ca urmare a infectarii cu noul coronavirus . Rata de replicare virala ("R") se situeaza in prezent intre 1 si 1,2, adica peste nivelul care duce la o accelerare a contaminarilor.In total, 3.539 de cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate vineri in Marea Britanie, conform cifrelor guvernamentale, cel mai mare bilant zilnic dupa 17 mai.In Birmingham, un oras cu 1,1 milioane de locuitori din centrul Angliei, rata contaminarii cu COVID-19 a crescut de la 30,1 la 75 de cazuri la 100.000 de locuitori."Incepand de marti, 15 septembrie, locuitorii din Birmingham nu se vor mai putea intalni cu alte familii, in interior sau in gradini private", a avertizat consiliul local intr-un comunicat."Stiu ca este dificil, mai ales cand ne-am obisnuit sa ne vedem prietenii si familia, dar este esential sa respectam aceste reguli si sa ne protejam reciproc in fata cresterii bruste a ratei de infectie", a spus Ian Ward, care conduce Consiliul municipal din Birmingham.Localnicii pot merge in continuare la cafenele, restaurante sau magazine, dar nu se pot intalni cu persone din alte gospodarii."Stiu ca este frustrant ca puteti merge la pub dar nu sa va vedeti familia, insa dovezile pe care le avem arata ca rata infectiei a crescut in principal din cauza interactiunilor sociale, in special a adunarilor private", a explicat Ward.In fata cresterii rapide a epidemiei de COVID-19 in tara, premierul britanic Boris Johnson a anuntat saptamana aceasta interzicerea adunarilor la care participa mai mult de sase persoane provenite din gospodarii diferite in Anglia.