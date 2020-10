Masuri drastice la Galati. Se inchid restaurantele, cinematografele si salile de jocuri de noroc

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Decizia apartine Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, potrivit Europa FM Autoritatile au decis sa suspende incepand de marti, 6 octombrie 2020, pana pe 12 octombrie, activitatea acestor unitati si in comunele Cuca, Sendreni si Vanatori, pentru ca, in aceste localitati, rata de infectare cu SARS CoV-2 a depasit 1,5 cazuri la mia de locuitori in ultimele 14 zile.Restaurantele si cafenelele aflate in pensiunile si hotelurile din localitatile mentionate raman deschise doar pentru clienti. De asemenea, unitatile pot prepara produse care nu se consuma la fata locului.Spectacolele si evenimentele culturale sunt interzise in toate localitatile mentionate.De altfel, in noua judete din tara s-a luat masuri de inchidere a restaurantelor