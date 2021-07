Noi masuri de relaxare de la 1 iulie. Ce se intampla cu nuntile si botezurile

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat , a anuntat saptamana trecuta ca, incepand cu data de 1 iulie, numarul persoanelor care pot participa la evenimente private - nunti, botezuri - a fost marit la maximum 150 in exterior sau 100 in interior."Se permite un numar mai mare de persoane la evenimentele private - aici vorbim in mod deosebit de nunti, botezuri, in saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali, corturi de evenimente - la maximum 150 de persoane in exterior sau maximum 100 de persoane in interior. In prezent, erau 70 in exterior si 50 in interior. Se permite un numar mai mare de persoane la evenimentele private organizate in interior, cum sunt nunti si botezuri, la maximum 300 de persoane, daca ele sunt testate, daca ele sunt vaccinate sau daca au trecut prin boala", a explicat Raed Arafat.De asemenea, seful DSU a precizat ca se va permite un numar mai mare de persoane la cursurile de instruire si workshop-uri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, la maxim 150 de persoane in interior si maxim 200 de persoane in exterior.Totodata, el a mentionat ca se va permite un numar mai mare de persoane la conferinte - maxim 150 de persoane, cu asigurarea unei suprafete de 2 metri patrati, in prezent fiind permis accesul a doar 100 de persoane.O alta masura anuntata de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta este aceea ca circulatia persoanelor in grupuri de pietoni limitata la 10 persoane a fost eliminata, nemaiexistand limita la circulatia persoanelor in grupuri pe strada.Tot incepand de joi vor fi redeschise targurile, balciurile si talciocurile.