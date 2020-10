Noile masuri care intra in vigoare in Europa, pe fondul pandemiei de COVID-19. Interdictie de socializare in Londra, restrictii de circulatie in Franta, scoli inchise in Polonia

La Londra a intrat in vigoare sambata interdictia de a socializa in spatii inchise cu persoane din afara locuintei familiale. Peste 15.000 de noi cazuri de contaminare au fost inregistrate vineri in Regatul Unit, tara cea mai indoliata in Europa din acest punct de vedere (43.000 de decese).In Franta, locuitorii din zece mari orase, intre care Paris si suburbiile sale, si-au trait vineri ultima lor seara de libertate inaintea instituirii de sambata a unei restrictii de circulatie intre orele 21:00 si 06:00. Aceasta masura - care va ramane in vigoare cel putin patru saptamani - a fost luata in timp ce raspandirea virusului se accelereaza: peste 25.000 de cazuri pozitive in ultimele 24 de ore au fost raportate vineri.Epidemia continua sa faca victime "de la cei mai tineri pana la cei mai varstnici", a constatat vineri Agentia de sanatate publica din Franta, apreciind aceasta evolutie ca fiind "foarte preocupanta".Noi restrictii intra in vigoare si la Varsovia si in alte mari orase din Polonia, considerate ca "zone rosii": colegiile si liceele vor fi inchise si vor practica invatamantul la distanta, restaurantele vor trebui sa se inchida la ora 21:00, ceremoniile de casatorie vor fi interzise si numarul persoanelor admise in magazine, in transportul public si in biserici va fi limitat.Pe plan mondial, toti indicatorii sunt pe rosu: peste 1,1 milioane de decese au fost inregistrate, potrivit unui bilant realizat vineri de AFP, pe baza unor surse oficiale. Doar in ziua de joi, cifra noilor contaminari a atins 400.000 de noi cazuri.Italia a inregistrat vineri 10.010 noi cazuri de SARS-CoV-2, aceasta fiind cifra cea mai ridicata atinsa vreodata in 24 de ore in aceasta tara de la izbucnirea pandemiei.In Belgia, restrictii de circulatie au fost introduse de la miezul noptii pana la 05:00 dimineata si toate cafenelele si restaurantele din tara vor trebui sa-si inchida portile luni pentru cel putin o luna."Saptamana dupa saptamana, cifrele se dubleaza, urca vertiginos, este o crestere exponentiala", a justificat masurile restrictive premierul Alexander De Croo, in timp ce Belgia este una dintre tarile europene cele mai afectate de pandemie, cu peste 10.300 de decese."Spitalele noastre sunt sufocate, cifrele sunt de asemenea ridicate asa cum nu erau in luna martie cand s-a decis intrarea in izolare" pentru doua luni, a afirmat ministrul belgian pentru mobilitate, Georges Gilkinet.Virusul continua sa perturbe viata politica, provocand retragerea presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen joi, si a sefei guvernului finlandez Sanna Marin vineri de la un summit european la Bruxelles pentru a intra in carantina, dupa ce au fost in contact cu persoane testate pozitiv pentru COVID-19.Doar o nota de speranta, laboratoarele americane Pfizer si Moderna au anuntat ca prevad sa ceara autorizarea vaccinurilor lor pana la sfarsitul lunii noiembrie in SUA, ceea ce ar marca un record de viteza pentru dezvoltarea unui vaccin, noteaza AFP.Totusi, eventuala lansare a vaccinarii pana la sfarsitul anului va fi prea limitata pentru a putea stopa singura epidemia, aflata deja in al treilea val in SUA, cu o crestere alarmanta a numarului de contaminari, de spitalizari si de decese, scrie agentia de presa franceza.